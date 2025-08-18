„Thunderbolts*“: Dann kannst du Marvels neuen Avengers auf Disney Plus streamen
„The Fantastic Four: First Steps“ läuft noch in den Kinos, „Spider-Man: Brand New Day“ wird gerade gedreht – und demnächst schlägt Marvels neuester Ensemble-Film „Thunderbolts*“ auf Disney Plus auf. Doch worum geht es in dem Film überhaupt und ab wann ist er im Stream?
„Thunderbolts*“: Startdatum auf Disney Plus
Die Wartezeit auf den Streamingstart von „Thunderbolts*“ dauert tatsächlich nicht mehr lange. Ab dem 27. August kann man das 36. Marvelabenteuer zu Hause sehen. Aber wer sind diese „Thunderbolts*“ überhaupt?
„Thunderbolts*“: Inhalt
Neben den „Fantastic Four“ sind die „Thunderbolts*“ das zweite neue Ensemble-Team im MCU. In dem Film kommen viele ehemalige Anti-Helden aus vorherigen MCU-Projekten zusammen, um sich einer neuen Gefahr in Form von Sentry zu stellen. Bei besagten Anti-Helden handelt es sich um Yelena Belova (die Schwester von Black Widow), Alexei (der Red Guardian), John Walker (eine moralisch fragwürdige Version von Captain America), Bucky Barnes aka The Wintersoldier, Ghost (aus „Ant-Man and the Wasp“) und Taskmaster (aus „Black Widow“). Gemeinsam sind sie nicht nur gezwungen, die Welt vor Sentry zu retten, sondern müssen sich auch ihren Ängsten und Traumata der Vergangenheit stellen. Der Name des Teams basiert dabei auf dem Namen des ehemaligen Fußballteams, in dem Yelena als Kind gespielt hat.
„Thunderbolts*“: Cast
Florence Pugh als Yelena Belova
Sebastian Stan als Bucky Barnes (The Wintersoldier)
Julia Louis-Dreyfus als Valentina Allegra de Fontaine
Lewis Pullman als Robert „Bob“ Reynolds (Sentry)
David Harbour als Alexei Shostakov (Red Guardian)
Wyatt Russell als John Walker
Hannah John-Kamen als Ava Starr (Ghost)
Olga Kurylenko als Antonia Dreykov (Taskmaster)