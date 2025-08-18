Andere Portale
Kategorien
PUR Abo
Folge BRAVO
Hot Gossip
Party-Spiele
Star-Fakten
Netflix
BTS
TikTok
Deutsch-Rap
YouTube
Instagram
*New Avengers

„Thunderbolts*“: Dann kannst du Marvels neuen Avengers auf Disney Plus streamen

bravo-logo
BRAVO Team

„The Fantastic Four: First Steps“ läuft noch in den Kinos, „Spider-Man: Brand New Day“ wird gerade gedreht – und demnächst schlägt Marvels neuester Ensemble-Film „Thunderbolts*“ auf Disney Plus auf. Doch worum geht es in dem Film überhaupt und ab wann ist er im Stream?

Bucky Barnes, Ghost, Yelena, John Walker und der Red Guardian richten von links nach rechts ihren Blick nach oben.
Thunderbolts? New Avengers? Was ist schon wieder im MCU los? Foto: IMAGO / Capital Pictures
Auf Pinterest merken

„Thunderbolts*“: Startdatum auf Disney Plus

Die Wartezeit auf den Streamingstart von „Thunderbolts*“ dauert tatsächlich nicht mehr lange. Ab dem 27. August kann man das 36. Marvelabenteuer zu Hause sehen. Aber wer sind diese „Thunderbolts*“ überhaupt?

„Thunderbolts*“: Inhalt

Neben den „Fantastic Four“ sind die „Thunderbolts*“ das zweite neue Ensemble-Team im MCU. In dem Film kommen viele ehemalige Anti-Helden aus vorherigen MCU-Projekten zusammen, um sich einer neuen Gefahr in Form von Sentry zu stellen. Bei besagten Anti-Helden handelt es sich um Yelena Belova (die Schwester von Black Widow), Alexei (der Red Guardian), John Walker (eine moralisch fragwürdige Version von Captain America), Bucky Barnes aka The Wintersoldier, Ghost (aus „Ant-Man and the Wasp“) und Taskmaster (aus „Black Widow“). Gemeinsam sind sie nicht nur gezwungen, die Welt vor Sentry zu retten, sondern müssen sich auch ihren Ängsten und Traumata der Vergangenheit stellen. Der Name des Teams basiert dabei auf dem Namen des ehemaligen Fußballteams, in dem Yelena als Kind gespielt hat.

„Thunderbolts*“: Cast

  • Florence Pugh als Yelena Belova

  • Sebastian Stan als Bucky Barnes (The Wintersoldier)

  • Julia Louis-Dreyfus als Valentina Allegra de Fontaine

  • Lewis Pullman als Robert „Bob“ Reynolds (Sentry)

  • David Harbour als Alexei Shostakov (Red Guardian)

  • Wyatt Russell als John Walker

  • Hannah John-Kamen als Ava Starr (Ghost)

  • Olga Kurylenko als Antonia Dreykov (Taskmaster)

Weitere Marvel–ous News
Man sieht einen Fernseher, auf dem „Marvel Studios“ steht. Vor dem Fernseher sieht man eine keine Pflanze, eine Schüssel mit Popcorn und eine Fernbedienung. - Foto: IMAGO / Pond5 Images
Marvel Phase 6 und 7: Wie geht es nach „Fantastic Four“ weiter?

Mit „The Fantastic Four: First Steps“ beginnt offiziell die 6. Phase des MCU: Welche Projekte stehen auf dem Programm und vor allem, wann werden sie veröffentlicht? Wir haben alle Infos für euch gesammelt.

Das Ding, Susan Storm, Reed Richards und Johnny Storm stehen in blauen Superheldenkostümen vor dem Logo der „Fantastic Four“ - Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection
„Fantastic Four“: Lohnt sich der neueste Marvel-Film?4️⃣🔵

Marvel ist zurück im Kino und schickt diesmal eine ganze Familie ins Gefecht. Lohnt sich „Fantastic Four“ im Kino oder kann man warten, bis der Film auf Disney Plus rauskommt?

Joe Locke über Agatha All Along im Vergleich zu Heartstopper: Von allem her war es großartiger und grandioser. - Foto: © 2024 MARVEL
Joe Locke über "Agatha All Along" im Vergleich zu "Heartstopper": "Von allem her war es großartiger und grandioser."

&nbsp;Im BRAVO.de Interview erzählt "Agatha All Along" unter anderem, was die Marvel-Serie von seinem anderen Projekt "Heartstopper" unterscheidet und wie man sich am besten auf die Dreharbeiten vorbereitet. 😄

NewsKinoMarvel
Jackie trägt ein lilanes t-Shirt und einen Overall aus Jeans und lächelt leicht - Foto: Netflix
„Ich und die Walter Boys“: Alle Infos zu Staffel 3

Alle lieben „Ich und die Walter Boys“!😍 Und genau deshalb wurde Staffel 3 auch schon frühzeitig bestätigt. Alles, was du über diese wissen musst, haben wir hier für dich gesammelt. 👀⤵️

Nobody Wants This: Alle Infos zu Staffel 2 - Foto: SAEED ADYANI / NETFLIX
"Nobody Wants This": Alle Infos zu Staffel 2

"Nobody Wants This" erzählt die Lovestory von Noah und Joanne und konnte die Herzen der Zuschauer*innen sofort erobern. Wann und wie es weitergeht und noch vieles mehr erfährst du hier! ⤵️

Milla und Mike stehen in der WG und scheinen eine Diskussion zu führen - Peggy sitzt in der Nähe und sieht und hört alles - Foto: RTL II
„Berlin – Tag und Nacht“: Mike hintergeht Milla

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Bruno hat eine überraschende Begegnung und Mike kann sich einfach nicht zurückhalten.

Taylor Swift während eines Konzertes mit schwarzer Glitzer-Jacke - Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Taylor Swift: Alles Infos zu ihrem neuen Album „The Life of a Showgirl”

TS12 incoming! Taylor Swift hat ihr neues Album „The Life of a Showgirl” angekündigt und wir verraten dir alles, was du zu ihrem neuen Projekt wissen musst! 😍

Man sieht das Logo von „DC Studios“ bestehend aus einem blauen Kreis mit vier Sternen und dem Schriftzug DC in der Mitte. - Foto: IMAGO / imagebroker
Nach „Superman“: Diese DC-Projekte kommen als nächstes

Neben dem MCU gibt es nun auch das DCU, das neben „Superman“ auch in Zukunft noch viele weitere Filme und Serien haben wird. Damit du den Überblick behältst, haben wir für dich alle Projekte des neuen DC-Universums zusammengesammelt …