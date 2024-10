Joe Locke über "Agatha All Along" im Vergleich zu "Heartstopper": "Von allem her war es großartiger und grandioser."

Es dauerte nicht lange und schon war er am Set von "Agatha All Along", ein starker Kontrast zu dem Set, das er von "Heartstopper" kannte: "Bei 'Agatha' ist alles viel größer – von den Kulissen bis hin zu einfach in einem anderen Land zu sein. Von allem her war es einfach großartiger und grandioser." Wer die Filme und Serien des MCUs kennt, weiß, dass die ein oder andere Szene ziemlich anspruchsvoll für die Schauspieler*innen sein können – so wurde auch Joe ganz schön herausgefordert: "Einige der späteren Episoden haben einige ziemlich intensive Szenen für meinen Charakter. Es war entmutigend, aber es hat auch Spaß gemacht, sie zu spielen. Wir machen einige körperlichen Sachen in der Serie. Es war schwer, den Schwung beizubehalten." Wie man sich auf solche Dreharbeiten am besten vorbereitet? "Schlaf. Einfach viel Schlaf. Wann immer ich konnte, habe ich einen Nap gemacht."

Doch so anstrengend die Dreharbeiten auch waren, Spaß hatte Joe trotzdem, vor allem Szenen auf dem Hexenweg haben ihm gefallen: "Das Setting des Hexenweges war unglaublich und hat so viel Spaß gemacht. Es war wirklich cool!" Auf ihrer Reise über den Hexenweg muss der Hexenzirkel auch verschiedene (lebensgefährliche) Aufgaben lösen, die in verschiedenen Themen-Häusern gestellt werden. Eines dieser Häuser hat es Joe besonders angetan und wir werden es auch schon SEHR bald selbst ein Bild davon machen können: "Es gibt eine Folge mit einer Hütte – das ist Folge fünf – die wahrscheinlich meine Lieblingsfolge war. Das Set war so, dass es sich anfühlte, als wären wir in einer Schneekugel, einem seltsam geformten Haus, das es eigentlich nicht geben sollte, aber es gab es." Auf die Folge und das Haus sind wir jetzt so richtig gespannt! 👀