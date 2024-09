"Agatha All Along"-Star Joe Locke: "Wir alle würden uns ab und an mal gerne so wie ein Bösewicht verhalten"

In "Agatha All Along" sucht Teen Agatha Harkness auf und befreit sie von einem Zauber, der ihr von der Scarlett Witch auferlegt wurde. Ihre Kräfte bekommt die Hexe dadurch aber nicht zurück. Teen überzeugt sie daraufhin davon, dass der legendäre Hexenweg, ihre einzige Möglichkeit ist, ihre Kräfte wiederzuerlangen. Die beiden machen sich auf die Suche nach anderen Hexen, um im neu gefundenen Hexenzirkel sich den Herausforderungen des Hexenwegs zu stellen.

Joe Locke übernimmt in "Agatha All Along" die Rolle des Teen – dessen richtigen Namen oder seine Herkunft niemand weiß. "Teen ist mysteriös. Er ist lustig. Er ist definitiv ein großer Fan der Hexerei. Dass er in dem Szenario mit Agatha und all den anderen Hexen den Weg der Hexen geht, ist für ihn ein wahr gewordener Traum." Und obwohl Teen und er laut Joe Lockes Aussagen eine "Liebe für Kathryn Hahn" teilen, unterscheiden sie sich in einem Punkt gewaltig: "Teen geht mehr Risiken ein als ich. Er kann ziemlich leichtsinnig sein".