„Berlin – Tag und Nacht“: Mike hintergeht Milla

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Diese Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“: Bruno hat eine überraschende Begegnung und Mike kann sich einfach nicht zurückhalten.

Milla und Mike stehen in der WG und scheinen eine Diskussion zu führen - Peggy sitzt in der Nähe und sieht und hört alles
Milla vertraut Mike - doch der verheimlicht ihr etwas Foto: RTL II
Kann Bruno helfen?

Ganz unerwartet trifft Bruno seinen Kumpel Tommy auf der Straße und ist geschockt: Was ist nur aus ihm geworden? Er scheint nach dem geplatzten Superfood-Business-Plan völlig abgestürzt zu sein. Doch Tommy spielt ihm lieber vor, dass alles okay sei, und stellt sich als erfolgreicher Unternehmer dar – seine abgetragenen Klamotten und Heißhunger sagen aber etwas ganz anderes. Bruno bietet ihm seine Hilfe an, die Tommy ablehnt. Besorgt kehrt Bruno in die WG zurück, aber tun kann er erstmal nichts, wenn sein Kumpel es nicht will.

Doch dann wird er plötzlich positiv überrascht, als Tommy mehr oder weniger herausgeputzt vor seiner Tür steht und ihn um Hilfe bittet. Er entschuldigt sich bei allen für sein plötzliches Verschwinden und Bruno hat auch schon gleich ein Angebot: Einen Minijob im Fußballverein. Der Geschäftsführer ist zwar nicht so begeistert, da Tommy auch keinen ersten guten Eindruck macht, aber lässt sich von Bruno überzeugen, ihm trotzdem eine Chance zu geben. Tommy vermasselt gleich seine erste Aufgabe und droht rauszufliegen. Wieder springt Bruno ein und kann das gerade noch so verhindern, redet seinem Kumpel aber ins Gewissen, in Zukunft etwas pflichtbewusster an die Arbeit zu gehen. Ob das gut geht?

Mike auf frischer Tat ertappt

Mike schafft es einfach nicht, Sara zu widerstehen und die beiden schlafen miteinander. Danach plagt ihn das schlechte Gewissen: Er hatte sich geschworen, Milla nicht zu verletzen und sich nicht gleich in etwas Neues zu stürzen. Doch seine Gefühle für Sara sind einfach zu stark. Trotzdem entscheidet er sich gegen Sara – oder versucht es zumindest. Al er ihr erklärt, dass sie erstmal kein Paar sein können und auf Abstand gehen sollten, zeigt Sara Verständnis. Doch der Vorsatz hält nicht lange, denn wenig später landen die beiden wieder im Bett… 

Aufgrund seiner Gefühle lässt er auch Milla im Stich, der er eigentlich beim Aufbau eines Möbelstücks helfen wollte. Doch Mike trifft sich in der Zeit lieber heimlich mit Sara – und Milla weiß davon nichts. Nur Peggy hat da so einen Verdacht, den sie ihrer Freundin gegenüber äußert, die das aber nicht glauben will. Sie sucht das Gespräch mit Mike, der erneut beteuert, dass er erstmal Single bleiben will – und Milla glaubt ihm. Währenddessen erwischt Valentina Mike und Sara auf frischer Tat. Ob sie die beiden verraten wird? Und wie wird Milla das Ganze aufnehmen?

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!

Video Platzhalter
Video: RTL II

