„Berlin – Tag und Nacht“: Mike hintergeht Milla

Mike schafft es einfach nicht, Sara zu widerstehen und die beiden schlafen miteinander. Danach plagt ihn das schlechte Gewissen: Er hatte sich geschworen, Milla nicht zu verletzen und sich nicht gleich in etwas Neues zu stürzen. Doch seine Gefühle für Sara sind einfach zu stark. Trotzdem entscheidet er sich gegen Sara – oder versucht es zumindest. Al er ihr erklärt, dass sie erstmal kein Paar sein können und auf Abstand gehen sollten, zeigt Sara Verständnis. Doch der Vorsatz hält nicht lange, denn wenig später landen die beiden wieder im Bett…

Aufgrund seiner Gefühle lässt er auch Milla im Stich, der er eigentlich beim Aufbau eines Möbelstücks helfen wollte. Doch Mike trifft sich in der Zeit lieber heimlich mit Sara – und Milla weiß davon nichts. Nur Peggy hat da so einen Verdacht, den sie ihrer Freundin gegenüber äußert, die das aber nicht glauben will. Sie sucht das Gespräch mit Mike, der erneut beteuert, dass er erstmal Single bleiben will – und Milla glaubt ihm. Währenddessen erwischt Valentina Mike und Sara auf frischer Tat. Ob sie die beiden verraten wird? Und wie wird Milla das Ganze aufnehmen?

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!