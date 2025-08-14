Taylor Swift: Alles Infos zu ihrem neuen Album „The Life of a Showgirl”
TS12 incoming! Taylor Swift hat ihr neues Album „The Life of a Showgirl” angekündigt und wir verraten dir alles, was du zu ihrem neuen Projekt wissen musst! 😍
Albumtitel und Veröffentlichungsdatum
Ein geheimnisvoller Post von Taylor Nation auf den sozialen Medien und plötzlich ging alles schnell: Taylor Swift kündigte in der neuesten New Heights Folge, dem Podcast ihres Partners Travis Kelce und dessen Bruder Jason, ihr 12. Studioalbum „The Life of a Showgirl“, welches am 03. Oktober 2025 erscheinen wird.
Album letztes Jahr in Europa entstanden
An dem Projekt arbeitete Taylor, während sie ihre Konzerte der Eras-Tour in Europa spielte, wie sie im Podcast erzählt: „Ich würde etwa drei Konzerte hintereinander geben. Ich hätte drei Tage frei. Ich bin nach Schweden geflogen, zur Tour zurückkehren und wirklich daran arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt der Tour war ich körperlich erschöpft, aber ich war geistig so angeregt und so begeistert davon, etwas zu erschaffen.“ Taylor ist wirklich eine Power-Frau! 💪
Das steckt wirklich hinter „The Life of a Showgirl“
Das Leben eines Showgirls… Man könnte bei dem Titel davon ausgehen, dass es sich bei diesem Album von Taylor ausschließlich um ihr Leben als Superstar auf der Bühne dreht, aber das ist nicht der Fall, sondern es erzählt eher ihr Leben hinter den Kulissen während ihrer Tour! Im Podcast erzählt sie: „Ich möchte auf ein Album genauso stolz sein wie auf die Eras Tour. Ich bin so stolz darauf, und es kommt einfach aus diesem unglaublich ansteckenden, freudigen, wilden und dramatischen Moment in meinem Leben, und diese Lebendigkeit hat sich auch in diesem Album durchgesetzt. Es ist das Album, das ich schon seit sehr langer Zeit machen wollte. Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt an einem kompletten Wendepunkt. Ich wollte, dass das Album sich so anfühlt, wie sich mein Leben angefühlt hat, und es entspricht genau dem, wie sich mein Leben angefühlt hat. Ich würde sagen, es ist alles, was hinter den Kulissen passiert ist.“
Darum wählte sie die Farbe orange
Im Podcast fragte Jason dann DIE Frage aller Fragen: Warum hat Taylor orange als repräsentative Farbe für die „The Life of a Showgirl“-Ära gewählt? „Ich habe es einfach immer gemocht. Es fühlt sich irgendwie so an, wie sich mein Leben energetisch angefühlt hat. Und dieses Album handelt davon, was während dieser Tour hinter den Kulissen in meinem Inneren vor sich ging, das so überschwänglich, elektrisierend und lebendig war.“
Tracklist
Auf ihrem zwölften Studioalbum wird es 12 brandneue Songs von der Sängerin geben:
The Fate of Ophelia
Elizabeth Taylor
Opalite
Father Figure
Eldest Daughter
Ruin The Friendship
Actually Romantic
Wi$h Li$t
Wood
CANCELLED!
Honey
The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)
Album-Feature mit Sabrina Carpenter
Und als ob ein neues Taylor Swift Album mit 12 Songs nicht schon für genug Freude bei den Fans sorgt, hat sie für den letzten Song, den Titeltrack des Albums auch noch eine ganz besondere Kollaboration: Sabrina Carpenter! Viele Fans spekulierten nach dem Post von Taylor Nation auf Instagram schon, dass die „Espresso“-Sängerin als Feature auf dem Album haben wird, da sie im letzten Bild (das auch noch das 12. ist!) des Posts zu sehen ist.👀
„The Life of a Showgirl”: Keine versteckten Überraschungen
Als Swiftie ist man fast schon gewohnt, dass Taylor nicht nur „ganz normal“ ein Album veröffentlicht, sondern noch die eine oder andere Überraschung in der Hinterhand hat. Eine Deluxe-Edition mit extra Songs oder wie bei „The Tortured Poets Department“ wurde am Release-Tag aus einem Album plötzlich ein Doppelalbum. Das soll bei „The Life of a Showgirl“ nicht der Fall sein: „Ich wollte ein Album machen, das sich ganz auf Qualität und das Thema konzentriert. Es kommen keine weiteren Songs mehr. Bei ‚The Tortured Poets Department‘ dachte ich mir: ‚Hier ist eine Sammlung von allem, was ich in zwei oder drei Jahren gedacht und gefühlt habe. Hier sind 31 Songs.‘ Das sind 12. Es gibt keinen dreizehnten, es kommen keine weiteren. Jeder einzelne Song ist aus Hunderten von Gründen auf diesem Album und man könnte keinen einzigen herausnehmen, ohne dass es dasselbe Album wäre. Man könnte keinen hinzufügen. Es ist einfach perfekt.“
Hier kannst du die ganze Folge des New Heigths Podcast mit Taylor Swift anschauen: