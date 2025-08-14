Taylor Swift: Alles Infos zu ihrem neuen Album „The Life of a Showgirl”

Als Swiftie ist man fast schon gewohnt, dass Taylor nicht nur „ganz normal“ ein Album veröffentlicht, sondern noch die eine oder andere Überraschung in der Hinterhand hat. Eine Deluxe-Edition mit extra Songs oder wie bei „The Tortured Poets Department“ wurde am Release-Tag aus einem Album plötzlich ein Doppelalbum. Das soll bei „The Life of a Showgirl“ nicht der Fall sein: „Ich wollte ein Album machen, das sich ganz auf Qualität und das Thema konzentriert. Es kommen keine weiteren Songs mehr. Bei ‚The Tortured Poets Department‘ dachte ich mir: ‚Hier ist eine Sammlung von allem, was ich in zwei oder drei Jahren gedacht und gefühlt habe. Hier sind 31 Songs.‘ Das sind 12. Es gibt keinen dreizehnten, es kommen keine weiteren. Jeder einzelne Song ist aus Hunderten von Gründen auf diesem Album und man könnte keinen einzigen herausnehmen, ohne dass es dasselbe Album wäre. Man könnte keinen hinzufügen. Es ist einfach perfekt.“

Hier kannst du die ganze Folge des New Heigths Podcast mit Taylor Swift anschauen: