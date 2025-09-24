Taylor Swift: Kannst du den „The Life of a Showgirl“-Film auf Disney Plus streamen?

Wenn du herausfinden möchtest, was es mit Taylor Swifts neuestem Film auf sich hat und wo du Tickets kaufen kannst, findest du die Antworten auf all deine Fragen über diesen Link.

Kurz gesagt, ist Taylor Swifts zweiter Kinofilm „Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl“ eine 89-minütige Feier rund um Swifts zwölftes Studioalbum „The Life of a Showgirl“. In vielen Kinos Deutschlands sind die Tickets bereits in mehreren Vorstellungen vergriffen – und das ist besonders krass, weil der Vorverkauf von Kinotickets normalerweise kein großer Markt in Deutschland ist. Aber keine Tickets zu erhalten, ist ja ein Umstand, den man als Swiftie kennen sollte. Ganz findige Taylor-Swift-Fans sollten sich aber eine bestimmte Frage stellen: Wird „Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl“ auf Disney Plus erscheinen?