Andere Portale
Kategorien
PUR Abo
Folge BRAVO
Hot Gossip
Party-Spiele
Star-Fakten
Netflix
BTS
TikTok
Deutsch-Rap
YouTube
Instagram
Swift-ney Plus?

Taylor Swift: Kannst du den „The Life of a Showgirl“-Film auf Disney Plus streamen?

BRAVO Online Team - Foto: BRAVO
BRAVO Online Team

Taylor Swift neuester Kinofilm ist noch nicht einmal erschienen und schlägt schon gigantische Wellen. Im Vorverkauf sind bei vielen Kinos die Tickets bereits ausverkauft. Was können also alle machen, die keine Tickets bekommen haben?

Taylor Swift zeigt mit ihrem Finger in die Ferne und hält in der anderen Hand ein Mikrofon.
Check it out, swiftly: Kommt Taylor Swifts neuester Film auf Disney Plus? Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Auf Pinterest merken

„The Life of a Showgirl“: Ein Film wie kein anderer

Wenn du herausfinden möchtest, was es mit Taylor Swifts neuestem Film auf sich hat und wo du Tickets kaufen kannst, findest du die Antworten auf all deine Fragen über diesen Link.

Kurz gesagt, ist Taylor Swifts zweiter Kinofilm „Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl“ eine 89-minütige Feier rund um Swifts zwölftes Studioalbum „The Life of a Showgirl“. In vielen Kinos Deutschlands sind die Tickets bereits in mehreren Vorstellungen vergriffen – und das ist besonders krass, weil der Vorverkauf von Kinotickets normalerweise kein großer Markt in Deutschland ist. Aber keine Tickets zu erhalten, ist ja ein Umstand, den man als Swiftie kennen sollte. Ganz findige Taylor-Swift-Fans sollten sich aber eine bestimmte Frage stellen: Wird „Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl“ auf Disney Plus erscheinen?

„The Life of a Showgirl“: Wieso sollte der Film auf Disney Plus erscheinen?

Das ist an dieser Stelle reine Spekulation, aber es gibt zwei Indizien dafür, warum Taylor Swifts filmische Release-Party auf Disney Plus erscheinen sollte: Erstens ist Swifts Dokumentarfilm zur „Eras“-Tour bereits dort erschienen und zweitens passt das familienfreundliche Image der Sängerin zum ebengleichen Image von Disney. Darüber hinaus hat die Sängerin ihre Beziehung zu Netflix gekappt, nachdem in der Serie „Ginny & Georgia“ ein eher unsensibler Kommentar ihr gegenüber stattfand. Dennoch spricht eine große Sache gegen einen Release auf Disney Plus …

„The Life of a Showgirl“: Wieso sollte der Film nicht auf Disney Plus erscheinen?

Wie schon im Titel enthalten, ist „The Official Release Party of a Showgirl“ eine Art Release-Party, die mit einem Musikvideo und ein paar Behind-the-Scenes Aufnahmen geschmückt wird. Das ist zwar für Fans sehr interessant, aber solche Inhalte findet man meist eher auf YouTube und generieren dort viel schneller Aufmerksamkeit als über eine Streamingplattform. Außerdem: Wie häufig schaust du dir im Nachhinein Videos von einer Party an?

Im Gegensatz zum Film zur „Eras“-Tour bekommen Fans hier diesmal nur ein sehr kurzes Erlebnis zum Miterleben geboten, das mit einer Lauflänge von 89 Minuten auch nicht einmal halb so lang wie der „Eras“-Tour-Film ist. Dementsprechend kann man berechtigterweise annehmen, dass „Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl“ früher oder später auf YouTube landet – dann aber wahrscheinlich in Einzelteilen, sprich, Musikvideo und die Behind-the-Scenes-Aufnahmen wären separat voneinander.

Swiftly Swift New für Swifties
Taylor Swift steht auf einer sehr bunten Bühne und trägt einen Einteiler. - Foto: IMAGO / newspix
„The Life of a Showgirl“: Der Vorverkauf für den zweiten Taylor Swift Film hat begonnen🎤

Swifties hergehört: Nach der großen Albumankündigung kommt nun auch ein Film zu „The Life of a Showgirl“ in die Kinos. Und wir sagen dir, wann und wo der Film erscheint …

Taylor Swift und Travis Kelce nach einem NFL Spiel. Sie lehtn sich leicht an ihn und die beiden schauen leicht nach oben. - Foto: IMAGO / ZUMA Press
Taylor Swift & Travis Kelce: Alle Infos zu ihrer Verlobung! 😍💍

Es sind DIE News der Woche, wenn nicht sogar des Jahres: Sängerin Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce sind verlobt! Alles, was über die Verlobung und die kommende Hochzeit bereits bekannt ist, findest du hier! 🥰⤵️

Taylor Swift während eines Konzertes mit schwarzer Glitzer-Jacke - Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Taylor Swift: Alle Infos zu ihrem neuen Album „The Life of a Showgirl”

TS12 incoming! Taylor Swift hat ihr neues Album „The Life of a Showgirl” angekündigt und wir verraten dir alles, was du zu ihrem neuen Projekt wissen musst! 😍

Quellen

NewsMusikDisneyTaylor Swift
Das Cover der neuen BRAVO Hits 131 - Foto: BRAVO
BRAVO Hits 131: Mit guter Laune in den Herbst

Juhuuuu 🥰 Am 26. September gibt es die neue BRAVO Hits!!! Welche Künstler*innen es mit ihren Songs auf die BRAVO Hits 131 geschafft haben, verraten wir dir hier! 👀

Spider-Man: Brand New Day: Alle Infos zum vierten Film mit Tom Holland! - Foto: IMAGO / Capital Pictures
„Spider-Man: Brand New Day“: Wie geht es nach Tom Hollands Verletzung weiter?🕷️👀

ENDLICH ist es sicher: Es wird einen vierten "Spider-Man"-Film mit Tom Holland geben! Alle Infos zum Film haben wir hier für dich gesammelt.

Taylor Swift steht auf einer sehr bunten Bühne und trägt einen Einteiler. - Foto: IMAGO / newspix
„The Life of a Showgirl“: Der Vorverkauf für den zweiten Taylor Swift Film hat begonnen🎤

Swifties hergehört: Nach der großen Albumankündigung kommt nun auch ein Film zu „The Life of a Showgirl“ in die Kinos. Und wir sagen dir, wann und wo der Film erscheint …

Mario (links) und Luigi sind in Klempner-Montur bester Dinge und wollen ihre Fäuste gegeneinanderschlagen. - Foto: IMAGO / Picturelux
Videospieladaptionen: Mario, Mortal Kombat und Clash of Clans werden verfilmt

Während die letzten Jahre Superhelden die Unterhaltungsindustrie dominiert haben, sind es nun Videospiele, die immer häufiger verfilmt werden. Wir zeigen dir, welche Projekte es unter den Umsetzungen gibt – vielleicht ist ja dein Lieblingsgame dabei …

Man sieht das Logo von „DC Studios“ bestehend aus einem blauen Kreis mit vier Sternen und dem Schriftzug DC in der Mitte. - Foto: IMAGO / imagebroker
DCU: Ist er der Bösewicht in „Superman 2“?🧠

Neben dem MCU gibt es nun auch das DCU, das neben „Superman“ auch in Zukunft noch viele weitere Filme und Serien haben wird. Damit du den Überblick behältst, haben wir für dich alle Projekte des neuen DC-Universums zusammengesammelt …