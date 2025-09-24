BRAVO Hits 131: Mit guter Laune in den Herbst
Juhuuuu 🥰 Am 26. September gibt es die neue BRAVO Hits!!! Welche Künstler*innen es mit ihren Songs auf die BRAVO Hits 131 geschafft haben, verraten wir dir hier! 👀
BRAVO Hits 131: Dein Soundtrack für den Herbst 🍂
Ein Pumpkin Spice Latte in der Hand und ein kühler Wind fegt durch die Blätter, die langsam ihre Farbe verändern. Das kann nur eins bedeuten: Der Herbst ist da. Und mit der neuen Jahreszeit gibt es auch die neue BRAVO Hits 131! 🥰 Auf dieser findest du auf 2 CDs die aktuell 48 coolsten Songs. Am Start sind diesmal unter anderem Stars wie Nina Chuba, Jonas Brothers, Demi Lovato, mgk, Ed Sheeran, Chappell Roan, Tyla, Lewis Capaldi und noch viele, viele mehr!
Die neue BRAVO Hits 131 gibt es ab dem 26. September 2025 überall im Handel, online oder im Stream. Hier kannst du in die neue BRAVO Hits 131 reinhören und sie bestellen. Viel Spaß! 🥰
BRAVO Hits 131: Die beste Tracklist nur für dich! 🎶
CD 1:
Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings
Doja Cat – Jealous Type
Nina Chuba – 3 Uhr Nachts
Zara Larsson – Midnight Sun
Miley Cyrus – End of the World
Ava Max – Don’t Click Play
VIZE – Wait (Alibi Blue)
Fast Boy – Nothing Lasts Forever
AYMEN & SIRA – 30 mal am Tag
Tate McRae – Just Keep Watching
Jonas Brothers – Tantrum
Clueso – Minimum
Demi Lovato – Fast
The Kid LAROI – Hot Girl Problems
mgk – miss sunshine
Mika Noé – frieden
Paul Kalkbrenner & Stromae – QUE CE SOIT CLAIR
Robin Schulz feat. Cloves – Old Friend
David Guetta & Hypaton & Bonnie Tyler – Together
Alle Farben & Majestic – From Disco To Disco
Felix Jaehn & Leony – Bang Bang
Lola Young – d£aler
Reezy – Trapper’s Lullaby
01099 & CRO & Paul & Gustav – So heiß
CD 2:
Ed Sheeran – Sapphire
Marshmello & Jelly Roll – Holy Water
Mark Forster – Zeitmaschine
Loi – Get Lucky
Maroon 5 feat. LISA – Priceless
Alvaro Soler & Marta Santos – Lo Que Pasó, Pasó
Chappell Roan – The Subway
Khalid – in plain sight
Nico Santos – Home Pt. 2
Zoe Wees & Dean Lewis – Learn To Love
ÁSDÍS – Pick Up
Mark Ronson & RAYE – Suzanne
Dasha – Like It Like That
Regard & Tanya – Piece of Me
Mariana Froes & Trinix – Vaitimbora
Lost Frequencies & Argy & rhys from the sticks – Summer Skies (Love To Cry)
LAVINA & Ely Oaks – 7 in the club
BUNT. feat. Tom Odell – Best Day of My Life (BUNT. Version)
Alok & Daecolm & Malou – Unforgettable
AVAION & RANI – SLOWLY
Glockenbach & Tom Walker – Home
Tyla – IS IT
Lewis Capaldi – Survive
Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – Bella Napoli