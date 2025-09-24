Andere Portale
BRAVO Hits 131: Mit guter Laune in den Herbst

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Juhuuuu 🥰 Am 26. September gibt es die neue BRAVO Hits!!! Welche Künstler*innen es mit ihren Songs auf die BRAVO Hits 131 geschafft haben, verraten wir dir hier! 👀

Das Cover der neuen BRAVO Hits 131
Auf der BRAVO Hits 131 findest du die 48 aktuell angesagtesten Songs! Foto: BRAVO
Auf Pinterest merken

BRAVO Hits 131: Dein Soundtrack für den Herbst 🍂

Ein Pumpkin Spice Latte in der Hand und ein kühler Wind fegt durch die Blätter, die langsam ihre Farbe verändern. Das kann nur eins bedeuten: Der Herbst ist da. Und mit der neuen Jahreszeit gibt es auch die neue BRAVO Hits 131! 🥰 Auf dieser findest du auf 2 CDs die aktuell 48 coolsten Songs. Am Start sind diesmal unter anderem Stars wie Nina Chuba, Jonas Brothers, Demi Lovato, mgk, Ed Sheeran, Chappell Roan, Tyla, Lewis Capaldi und noch viele, viele mehr! 

Die neue BRAVO Hits 131 gibt es ab dem 26. September 2025 überall im Handel, online oder im Stream. Hier kannst du in die neue BRAVO Hits 131 reinhören und sie bestellen. Viel Spaß! 🥰

Video Platzhalter
Video: BRAVO

BRAVO Hits 131: Die beste Tracklist nur für dich! 🎶

CD 1:

  1. Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings

  2. Doja Cat – Jealous Type

  3. Nina Chuba – 3 Uhr Nachts

  4. Zara Larsson – Midnight Sun

  5. Miley Cyrus – End of the World

  6. Ava Max – Don’t Click Play

  7. VIZE – Wait (Alibi Blue)

  8. Fast Boy – Nothing Lasts Forever

  9. AYMEN & SIRA – 30 mal am Tag

  10. Tate McRae – Just Keep Watching

  11. Jonas Brothers – Tantrum

  12. Clueso – Minimum

  13. Demi Lovato – Fast

  14. The Kid LAROI – Hot Girl Problems

  15. mgk – miss sunshine

  16. Mika Noé – frieden

  17. Paul Kalkbrenner & Stromae – QUE CE SOIT CLAIR

  18. Robin Schulz feat. Cloves – Old Friend

  19. David Guetta & Hypaton & Bonnie Tyler – Together

  20. Alle Farben & Majestic – From Disco To Disco

  21. Felix Jaehn & Leony – Bang Bang

  22. Lola Young – d£aler

  23. Reezy – Trapper’s Lullaby

  24. 01099 & CRO & Paul & Gustav – So heiß 

CD 2: 

  1. Ed Sheeran – Sapphire

  2. Marshmello & Jelly Roll – Holy Water

  3. Mark Forster – Zeitmaschine

  4. Loi – Get Lucky

  5. Maroon 5 feat. LISA – Priceless

  6. Alvaro Soler & Marta Santos – Lo Que Pasó, Pasó

  7. Chappell Roan – The Subway

  8. Khalid – in plain sight

  9. Nico Santos – Home Pt. 2

  10. Zoe Wees & Dean Lewis – Learn To Love

  11. ÁSDÍS – Pick Up

  12. Mark Ronson & RAYE – Suzanne

  13. Dasha – Like It Like That

  14. Regard & Tanya – Piece of Me

  15. Mariana Froes & Trinix – Vaitimbora

  16. Lost Frequencies & Argy & rhys from the sticks – Summer Skies (Love To Cry)

  17. LAVINA & Ely Oaks – 7 in the club

  18. BUNT. feat. Tom Odell – Best Day of My Life (BUNT. Version)

  19. Alok & Daecolm & Malou – Unforgettable

  20. AVAION & RANI – SLOWLY

  21. Glockenbach & Tom Walker – Home

  22. Tyla – IS IT

  23. Lewis Capaldi – Survive

  24. Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – Bella Napoli

