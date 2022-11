Sicher im Internet!

Es reicht nicht, wenn Du eine Freundin oder einen Freund mitnimmst. Denn gegen sexuelle Übergriffe von Erwachsenen könnt Ihr wenig ausrichten. Bitte einen Erwachsenen beim ersten Treffen dabei zu sein. Wenn es dann wirklich klar ist, dass alles okay ist und der Flirt jemand nettes in deinem Alter, dann schrecken ihn oder sie auch Deine Eltern nicht ab. Sicherheit geht vor! Wenn jemand "nein" sagt, weil Du mit Eltern kommen willst, dann sei sicher: Er oder sie wollte sich nicht in guter Absicht mit Dir treffen.