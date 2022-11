Ausgang: Wie lang darf ich mit 14 weg?

Tatsächlich gibt es kein allgemeines Gesetz dafür. Die Antwort auf diese Frage hängt ganz von der Location ab, in der du dich aufhalten möchtest. Das Jugendschutzgesetz besagt:

In Gaststätten darfst du dich unter 16 nur mit einem*einer Erziehungsberechtigten/-beauftragten aufhalten. Solange du allerdings auf Reisen bist, etwas essen oder trinken möchtest (zwischen 5 und 23 Uhr) oder du dich bei einer Veranstaltung eines anerkannten Jugendhilfeträgers befindest, greift das Gesetz nicht.

Ein Kinoabend muss für alle bis 14 Jahren um 20 Uhr enden. Zwischen 14 und 16 Jahren geht's auch bis 22 Uhr, danach bis 24 Uhr.

Tanzveranstaltungen oder eine Disco kannst du unter 14 nur mit einem*einer Erziehungsberechtigten/-beauftragten besuchen. Ab 16 kannst du bis 24 Uhr dort auch alleine bleiben, in Begleitung sogar noch länger. Beachte aber, dass viele Clubs noch zusätzliche Altersbeschränkungen haben. Aber: Auch hier tritt das Gesetz außer Kraft, wenn du an einer Tanzveranstaltung zur Brauchtumspflege, zur künstlerischen Betätigung oder eines anerkannten Jugendhilfeträgers teilnimmst.

Bist du mit deinen Freund*innen draußen unterwegs oder bei ihnen zu Hause, musst du lediglich mit deinen Eltern verhandeln, wie lange du mit 14 weg darfst. Also überlege dir am besten schon mal ein paar gute Argumente oder Hausarbeiten, die du ihnen dafür anbieten kannst. 😉 Und keine Sorge: Mit 16 bist du schon um einiges freier in deiner Abendgestaltung. Und mit 18 geht’s dann erst so richtig los! Lange musst du also nicht mehr durchhalten. 😁