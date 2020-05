Ein Ferienjob mit 14 – Geht das?

Es ist wirklich eine tolle Idee, sich sein Taschengeld mit einem Schülerjob aufzubessern. Denn neben der Extrakohle bekommst du schon erste Berufserfahrung, kannst vielleicht wichtige Kontakte für deine Zukunft knüpfen und übernimmst selbst Verantwortung. Damit du einen Ferienjob ab 14 annehmen kannst, müssen allerdings ein paar Regeln des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie einige andere Dinge beachtet werden. Hier die wichtigsten Bestimmungen:

Bei einem Ferienjob mit 14 darfst du maximal 2 Stunden am Tag arbeiten Du benötigst die Einverständniserklärung deiner Eltern Ein Nebenjob ab 14 Jahren darf dich nicht überanstrengen, von Schule ablenken oder gar in Gefahr bringen (Unfälle, Hitze, Kälte etc.) Du brauchst eine Unfallversicherung durch den Arbeitgeber (Unternehmen oder Privatperson) Informiere dich mit deinen Eltern bei Finanzamt, Krankenversicherung und Co., wie viel du maximal verdienen darfst Im Normallfall muss dein Ferienjob mit 14 spätestens um 18 Uhr enden

Egal, welchen Ferienjob du mit 14 machen möchtest, kläre davor mit deinen Eltern und den zuständigen Behörden immer alles genau ab, damit du auf der sicheren Seite bist!

Welche Ferienjobs ab 14 Jahren gibt es?

Im Gegensatz zu Jugendlichen, die schon zum Beispiel 16 sind und einen Ferienjob ausüben, gibt es für alle, die noch etwas jünger sind, strengere Vorgaben und etwas weniger Möglichkeiten. Per Gesetz darf ein Ferienjob ab 14 nur leichte Arbeiten beinhalten, da du in diesem Alter ja noch als Kind gilst. Außerdem soll der Großteil deiner Zeit und Energie natürlich in deine schulische Ausbildung sowie Hobbies und ähnliches fließen. Was aber auf definitiv erlaubt ist, sind Tätigkeiten wie:

Zeitung austragen oder Flyer/Prospekte verteilen

oder anderen bei der Gartenarbeit, im Haushalt, beim Einkaufen oder Winterdienst helfen

oder helfen Nachhilfe geben

Babysitten

Haustiere pflegen

online Geld verdienen z.B. Umfragen beantworten

Wie bekomme ich mit 14 einen Ferienjob?

Der einfachste Weg einen Ferienjob schon mit 14 zu finden, ist es, mal bei Familie, Bekannten oder Freunden, die schon einen Nebenjob haben, nachzufragen. Ansonsten gibt es sowohl an schwarzen Brettern in der Schule, im Sportverein und Co., als auch in der Zeitung oft Anzeigen, auf die du dich melden kannst. Online-Plattformen wie schuelerjobs.de stellen außerdem Angebote für Ferienjobs ab 14 ein. Damit du auf jeden Fall eine Stelle bekommst, die dich interessiert, dir Spaß macht und dich vielleicht auch für deine spätere Karriere weiterbringt, hilft es immer, wenn du Eigeninitiative zeigst. Häng selbst ein Angebot an das schwarze Brett, verteil Flugblätter mit deinem Angebot in Briefkästen deiner Nachbarschaft, ruf bei Firmen an oder sprech die Mitarbeiter in einem Laden an. Mit ein bisschen Engagement findest du sicher das Richtige!

Darf ich auch einen Schülerjob mit 14 außerhalb der Ferien annehmen?

Ja, das geht! Wenn du auch während der Schulzeit einen Schülerjob haben willst, um mehr Taschengeld zu bekommen, findest du hier alle Infos. Denn dabei gelten wieder besondere und andere Regeln als für Schülerjobs ab 16 Jahren.