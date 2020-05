Was muss ich bei einem Schülerjob ab 16 beachten?

Hast du dich dazu entschieden mit einem Schülerjob dein Taschengeld aufzubessern, solltest du dich zunächst informieren, welche Regeln für dich gelten. Diese findest du im sogenannten Jugend­arbeits­schutz­gesetz. Für Schülerjobs ab 16 Jahren steht dort vermerkt, dass du theoretisch bis zu 8 Stunden am Tag und 40 Stunden die Woche arbeiten könntest. Außerdem müssen deine Arbeitszeiten zwischen 6 Uhr und 20 Uhr liegen ( Ausnahmen: als Keller/in oder ähliches bis 22 Uhr, im Schichtbetrieb bis 23 Uhr). Auch Wochenenden sind tabu, außer du hilfst in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bäckereien, Gaststätten oder Sportvereinen. Natürlich sind auch keine gefährlichen Arbeiten (erhöhte Unfallgefahr, extreme Hitze oder Kälte etc.) als Schülerjob ab 16 erlaubt. Aber ACHTUNG: Gehst du noch regulär zur (Pflicht-)Schule darfst du nur maximal 2 Stunden und weder vor dem Unterricht noch nach 18 Uhr arbeiten. Deine Tätigkeit sollte dich dazu nicht überlasten oder von der Schule ablenken. So oder so brauchst du mit 16 für einen Nebenjob immer die Einverständniserklärung deiner Eltern.

Welche Schülerjobs kann ich mit 16 machen?

Während du bis du 15 bist nur leichtere Tätigkeiten wie etwa Zeitung austragen oder Babysitten ausführen darfst, ist bei Schülerjobs ab 16 schon ein bisschen mehr und vor allem coolere Aufgaben drin. Hier gelten für Pflichtschüler/innen aber wie schon oben strengere Regeln, also prüfe am besten immer, bevor du eine Stelle annimmst, ob es laut Gesetz erlaubt ist. In jedem Fall solltest du dir zuvor überlegen, welcher Nebenjob dich wirklich interessieren, dir Spaß machen und dich vielleicht sogar für deine berufliche Zukunft weiterbringen könnte. Egal, ob Computer-Crack, Fashionista oder Tier-Fan – in fast allen Bereichen kannst du dir mit 16 einen Schülerjob suchen. Hier ein paar Ideen:

Haustiere sitten (z.B. spielen, Gassi gehen, pflegen, etc.)

(z.B. spielen, Gassi gehen, pflegen, etc.) Gastronomie (z.B. kellnern, Küchenhilfe, etc.)

(z.B. kellnern, Küchenhilfe, etc.) Einzelhandel (z.B. im Lager helfen, Regale/Kleiderstangen/Schaufenster einräumen, Einpackhilfe, kassieren, Eis verkaufen)

(z.B. im Lager helfen, Regale/Kleiderstangen/Schaufenster einräumen, Einpackhilfe, kassieren, Eis verkaufen) Nachhilfeunterricht

Computer-Nachhilfe für Erwachsene

Online Geld verdienen (z.B. Umfragen beantworten, Apps testen)

Wie finde ich mit 16 einen Schülerjob?

Viele Jugendliche schreckt es ab einen Schülerjob anzunehmen, da sie nicht genau wissen, wo sie überhaupt nach einer geeigneten Stelle suchen können. Dabei ist es wirklich ziemlich einfach und du hast die verschiedensten Möglichkeiten, je nachdem, was du machen möchtest. Erkundige dich doch zunächst mal bei Familie und Freunden, in der Schule (z.B. am schwarzen Brett für Nachhilfe etc.) oder in deinem Sportverein. Sprich deine Nachbarn oder die Mitarbeiter eines Ladens an, ob sie Hilfe brauchen oder ruf bei einem Unternehmen, das dich interessiert an. Wer persönlich Initiative zeigt, hat oft sehr gute Chancen. Natürlich kannst du auch selbst einen Flyer mit deinem Angebot verteilen oder einfach mal online suchen. Dort gibt es etwa Plattformen wie schuelerjobs.de, die du dann nach Schülerjobs ab 16 dursuchen kannst.

Was gilt bei Ferienjobs?

Falls du findest, dass dich ein Schülerjob neben dem Unterricht zu sehr ablenkt und anstrengt, kannst du natürlich genauso gut nur in den Schulferien arbeiten. Einfach mehrere Wochen durchzuackern und dann richtig viel Kohle zu verdienen, geht allerdings nicht immer. Auch bei Ferienjobs ab 16 oder noch jünger gibt es verschiedene Vorgaben, die du beachten musst. Generell darfst du mit 16 Jahren allerdings maximal vier Wochen im Jahr in den Ferien arbeiten und musst dich natürlich an die oben genannten Regeln halten.