Neben der Schule die Welt verbessern: 6 Ehrenämter, mit denen du wirklich etwas bewirkst!

111+ dumme Fragen: Lustig und zum Nachdenken 🤯

Dumme Fragen zu stellen, trauen sich nicht viele. Warum eigentlich nicht? 🤣 Im schlimmsten Fall sorgen sie für Lacher, im besten hat man mit dieser „dummen Frage“ genau das in den Raum gestellt, was sich sonst niemand traute, laut auszusprechen. Manchmal sparen uns solche Fragen Zeit und Mühe, manchmal sorgen sie dafür, dass man ein komplexes Thema endlich checkt. Manchmal sind sie immerhin der Grund dafür, dass alle um uns herum mal wieder ordentlich lachen können. Und ist das nicht auch schon etwas wert? 😉 Was dumme Fragen eigentlich sind, warum sie so wichtig sind – und natürlich über 70 der witzigsten dummen Fragen, die das Internet so hergibt, haben wir hier für euch gesammelt!