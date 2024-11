Kindheits-Serie „Die neuen Zauberer vom Waverly Place“ kehrt zurück!

Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit vielen vertrauten Gesichtern freuen! Selena Gomez, in der Originalserie Alex Russo, ist auch wieder mit an Bord! Als ausführende Produzentin hat Selena selbst hinter den Kulissen mitgemischt und wird als Gaststar immer wieder in der Serie auftauchen. Zurzeit feiert sie übrigens riesige Erfolge mit der Krimi-Comedy "Only Murders In The Building".

David Henrie, aka Alex‘ großer Bruder, ist ebenfalls wieder am Start und schlüpft wieder in die Rolle von Justin Russo, der diesmal eine der Hauptrollen übernimmt. Er und Selena sind schließlich auch privat gute Friends. Die Serien-Eltern der Russos werden im Laufe der neuen Staffel ebenfalls Gastauftritte haben. 🧙‍♂️✨