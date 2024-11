"Berlin – Tag und Nacht": Milla nimmt für das Glück ihrer Tochter alles in Kauf

Milla quält immer noch das schlechte Gewissen. Und obwohl sie der Wunsch ihrer Tochter, bei ihrer Hochzeit in einem fetten SUV vorzufahren, überrascht, setzt sie alles daran, um ihr diesen Traum zu erfüllen. Das ist aber gar nicht so leicht, wie man vielleicht denkt und Milla hat erstmal keinen Erfolg – bis sie einen Deal mit Piet eingeht. Dafür schuldet sie ihm einen Gefallen, was ihr gar nicht gefällt. Aber für ihre Tochter bringt sie dieses Opfer. Den übergriffigen Kuss ihres Chefs lässt sie ohne Murren über sich ergehen. Danach hält sie die Schlüssel für den SUV in der Hand. Und obwohl es Milla nach dieser Aktion ziemlich schlecht geht, glaub sie, dass sie nach ihrem Verhalten Amelie gegenüber nichts anderes verdient hat. Ob sich ihre Bemühungen gelohnt haben?

