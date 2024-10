"Heartstopper": Alle Infos zu Staffel 4

Die dritte Staffel erzählt die Geschichte aus dem vierten und teilweise auch schon aus dem fünften Teil der "Heartstopper"-Graphic-Novels von Alice Oseman, auf denen die Serie basiert. Am Ende von Staffel 3 reisen Nick und ein paar seiner Freund*innen durch das Land, um sich verschiedene Colleges anzuschauen – dabei gefällt ihm Leeds besonders. Doch das würde bedeuten, dass er mehrere Stunden entfernt von Charlie wohnen würde.

Die vierte Staffel wird voraussichtlich die Ereignisse des Rests von Band 5 und dem bereits angekündigten Band 6 der "Heartstopper"-Buchreihe, der auch der letzte Teil sein wird, darstellen. Ein Veröffentlichungsdatum für Band 6 gibt es bisher noch nicht. Autorin Alice Oseman hat aber bereits ein paar wenige Details zur Handlung verraten: "Nick und Charlie gehen beide auf das Ende ihrer Schulzeit zu, und Nick ist dabei, die Schule zu verlassen und an die Universität zu gehen. Die Frage ist also: Wie wird ihre Beziehung sein, wenn sie nicht mehr zusammen in der Schule sind? Wird es ihnen gut gehen? Vor allem, wenn Nick an eine Universität geht, die ziemlich weit weg ist, und sie sich nicht jeden Tag sehen können, wird das eine wirklich große Veränderung in ihrer Beziehung sein. Das ist also eine der großen Fragen, die sich in Band sechs stellen werden."