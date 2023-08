"Heartstopper": Alle Infos zu Staffel 3

Staffel 1 basierte auf dem ersten und zweiten Band der "Heartstopper"-Buchreihe, Staffel 2 auf dem dritten Band. Deshalb könnte Staffel 3 auf dem vierten und eventuell auch dem kommenden fünften Band basieren. Was könnte uns also in der dritten Staffel erwarten? Im vierten Buch geht es für Charlie und Nick aufs College. Ihre Beziehung wächst und festigt sich – aber trotzdem haben sie beide Probleme. Nick hat sich seinem Vater gegenüber geoutet und Charlie kämpft mit seiner psychischen Gesundheit und einer Essstörung. Es wird also einen richtigen Beziehungstest für die beiden geben. Da in der Serie auch immer noch weitere Handlungsstränge über die anderen Charaktere hinzugefügt werden, können wir gespannt sein, was Tao, Elle, Tara, Darcy und Isaac in der dritten Staffel von "Heartstopper" noch erwartet!