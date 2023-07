"Heartstopper"-Star Kit Connor über sein Outing: "Ich hätte es lieber anders gemacht."

Schon vor "Heartstopper" hat sich Connor mit seiner Sexualität auseinandergesetzt: "Es war ein ganz natürlicher Prozess für mich. Ich hatte nicht wirklichen einen 'Oh, Sch***e'-Moment. Es wurde einfach immer offensichtlicher.“ Seine Familie war zwar „super akzeptieren und wunderbar", doch an seiner reinen Jungs-Schule war das eher weniger der Fall: "Ich war in einem sehr heteronormativen Umfeld. Es war nicht sehr inklusiv. Es wurde in vielerlei Hinsicht nicht wirklich akzeptiert."

Dann kommt der Schauspieler auf sein Outing in der Öffentlichkeit zu sprechen: "Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich noch nicht bereit war, darüber zu sprechen. Ich war nicht wütend. Ich war nur etwas enttäuscht von dieser Reaktion." Er hat auch eine Vermutung, warum die Fans dachten, es wäre in Ordnung, ihn so unter Druck zu setzen: "Ich glaube, es gab das Gefühl, dass, weil ich schon eine Weile in der Branche war, es dieses Verständnis gab, dass es wie 'Ah, er kann das ab' gab." Fühlte Connor sich letztendlich wirklich zu dem Outing gezwungen? "Ich denke, 'gezwungen' ist nicht das richtige Wort, aber ich würde sagen, dass ich es lieber anders gemacht hätte. Ich weiß auch nicht, ob ich es jemals getan hätte. Aber letzten Endes bereue ich es nicht. In vielerlei Hinsicht war es ermutigend", erzählt der Schauspieler.