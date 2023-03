"Heartstopper" Staffel 2: Dieser Charakter steht mehr im Mittelpunkt!

"Asexualität wird in großem Stil diskutiert werden. Ich bin aufgeregt. Ich hoffe, es wird die Welt verändern", so die Autorin. Weiter erklärt sie: "Das 'A' [in LGBTQIA+] steht für asexuell oder aromantisch. Diese Wörter bedeuten wenig bis keine sexuelle Anziehung oder wenig bis keine romantische Anziehung. Das verwirrt viele Menschen, denn für die meisten ist es dasselbe. Aber für asexuelle/aromantische Menschen können sie sich unterscheiden." Tobie Donovan, der in „Heartstopper“ Isaac spielt, hofft, dass sich die Auseinandersetzung seiner Figur mit der Asexualität "nicht wie eine Lektion anfühlt". "Ich hoffe, wenn es in ‚Heartstopper‘ passiert, fühlt es sich nicht wie eine Lektion an. Man kennt Isaac, man mag ihn, und jetzt wird man etwas Neues über ihn lernen", so der Schauspieler. Sieht also so aus, als würden wir in Staffel 2 von „Heartstopper“ Isaac viel mehr zu sehen bekommen. Wir freuen uns schon drauf! 🥰