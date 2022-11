Netflix: "Heartstopper"-Star wird Marvel-Held!

"Heartstopper"-Star Joe Locke startet voll durch

Sein Debüt als Schauspieler gab Joe Locke in der Netflix-Serie "Heartstopper" in der Hauptrolle des Charlie Spring. Die erste Staffel der Serie war ein voller Erfolg und machte auch ihre Darsteller*innen über Nacht zu Weltstars.

Kein Wunder also, dass Staffel 2 UND 3 von "Heartstopper" bereits bestätigt wurden. Joe hat sich nun aber noch eine andere mega Rolle geschnappt, die seinen Bekanntheitsgrad auf jeden Fall noch um einiges steigern wird…

Joe Locke bekommt Rolle in "Agatha: Coven of Chaos"

Der 19-Jährige wird in dem Disney+ "WandaVision" Spin-Off "Agatha: Coven of Chaos" mitspielen und somit Teil des Marvel-Universums werden! Details über seine Rolle gibt es bisher noch nicht. Auch über die genaue Handlung der Serie ist noch nichts bekannt gegeben worden. Das einzige, das bereits sicher ist: Joe wird an der Seite von Kathryn Hahn spielen, die ihre Rolle als Agatha Harkness, die sie bereits in "WandaVision" gespielt hat, wieder aufnehmen. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, bis wir mehr über Joes Rolle und die Handlung erfahren. "Agatha: Coven of Chaos" soll im Winter 2023 auf Disney+ erscheinen. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt!

