Netflix: die 8 besten Filme und Serien für die LGBTQ+ Community

Ein weiterer Netflix-Meilenstein ist die oft diskutierte Serie „Tote Mädchen lügen nicht“. Die Thematiken sind sehr schwer, es dreht sich um Mobbing, Depressionen und Suizid. In diesem Zusammenhang fast erfreulich, dass die vorkommenden LGTBQ+-Charaktere nicht wegen ihrer Sexualität von anderen angegangen werden! Die Serie wurde nach vier Staffeln beendet. Wichtig: Falls Du (oder jemand den Du kennst) mit Selbstmord-Gedanken spielt, melde Dich bitte umgehend bei der Notfall-Seelsorge. Die kostenlose Telefon-Hotline ist 24 Stunden am Tag unter 0800 - 111 0 333 erreichbar und wird Dir oder Deinen Freunden helfen.

Zwischen den Eheleuten Jack und Emma wird’s im Bett langsam mau. Da nehmen beide einvernehmlich Izzy, eine Teilzeit-Escort, mit ins Boot. Am Anfang klappt das auch ganz gut. Doch dann verlieben sich dummerweise sowohl Jack als auch Emma in die junge Studentin und auf einmal wirkt die Idee doch nicht mehr so toll. Eine der wenigen Serien, die sich mit dem Thema „polyamore Beziehung“ (also einer Liebesbeziehung zwischen drei und mehr Menschen) auseinandersetzt.

Eine DER Netflix-Serien überhaupt! Piper wird wegen eines Jahre zurückliegenden Drogendeals, in den sie durch ihre damalige Freundin Alex hineingezogen wurde, verurteilt. Sie landet in einem Frauengefängnis, das so gar nichts mit ihrem schicken Leben in New York zu tun hat. Ziemlich schnell kommen die anderen Insassinnen ins Rampenlicht der Serie und zeigen durch Rückblenden die Facetten von Liebe und (Un-)Gerechtigkeit.

Erst zwei Staffeln sind von der Netflix-Serie „Pose“ erschienen und schon jetzt ist die Serie in der LGTBQ+-Community ein Knüller! Es dreht sich um Menschen der Community in den späten 1980er-Jahren New Yorks, als LGTBQ+ noch unter sehr vielen Vorurteilen zu leiden hatte. In ihrer eigenen Community helfen und unterstützen sich die Mitglieder*innen gegenseitig in teils dramatischen Lebenslagen. „Pose“ basiert übrigens auf wahren Begebenheiten. Eine sehr emotionale, bunte, krasse Serie, die auf jeden Fall einen Blick wert ist!

Jim Parsons, bekannt aus „The Big Bang Theory“ (und auch im echten Leben schwul), spielt Michael, einen schwulen Typen aus New York, der für einen Kumpel eine Geburtstagsparty schmeißt. Als sich ein alter Bekannter aus Uni-Zeiten spontan ankündigt, der von Michaels Homosexualität nichts weiß, bahnen sich Probleme an. Denn Michaels Freunde sind sowas von nicht heterokonform! Der Film ist lustig, teils bitterböse, hat im Kern aber auch ein ernstes Thema: Wie gehe ich vor anderen und auch mit mir selbst mit meiner Sexualität um?

“Nur die halbe Geschichte” verbindet gleich mehrere wichtige Themen der LGBTQ+-Community: Diversität und Homosexualität! Als einzige Chinesin in einem konservativen Städtchen in Amerika ist Ellie eher eine Außenseiterin, die man für ihre Intelligenz ausnutzt. Ihr Mitschüler Paul bittet sie, Liebesbriefe an ein Mädel für ihn zu formulieren, auf das er steht. Der Footballspieler hat’s nämlich selbst nicht so mit Worten. Problem: Ellie hat ebenfalls Gefühle für das Mädchen. Natürlich ist Drama vorprogrammiert, aber vielleicht nicht die Art, die du erwartest. 😉

Im Film „Alex Strangelove“ geht es um den Highschool-Schüler Alex (der *zwinker* „Truelove“ mit Nachnamen heißt), der seine Jungfräulichkeit an seine Klassenkameradin und beste Freundin Claire verlieren möchte. Alles scheint perfekt, sogar ein Date haben die beiden schon ausgemacht! Doch dann begegnet Alex einem Jungen, Elliot. Und auf einmal ist er sich seiner Gefühle gar nicht mehr so sicher…

Über die Zeit hat der Streaming-Dienst Netflix eine große Auswahl an LGTBQ+-Filme und Serien angehäuft. Da kann die Auswahl ganz schön schwerfallen! Wir haben für euch die Perlen herausgefischt und stellen sie euch in unserer Galerie kurz vor. Viel Spaß beim Schauen!

Die besten LGTBQ+-Filme und Serien auf Netflix

Waren LGTBQ+-Filme und Serien früher eher ein Nischenthema, kamen sie über die Jahre immer mehr in den Mainstream. Heutzutage ist Spongebob queer – so ganz offiziell! Und auch immer mehr Stars gehören der LGTBQ+-Community an. Sie sind schwul, lesbisch, bi, trans*, queer – und noch viel mehr! Das führte (fast) automatisch dazu, dass sich auch immer mehr Filme und Serien dem Thema zuwenden. Inzwischen haben sogar große Streaming-Dienste wie Netflix eine beachtliche Ansammlung an LGTBQ+-Filmen und Serien! Aber welche lohnen sich? Das ist natürlich immer Geschmackssache. 😉 Wir haben euch eine kleine Sammlung der 8 unserer Meinung nach besten Filme und Serien für die LGBTQ+-Sammlung zusammengetragen. Lasst euch inspirieren und viel Spaß!

Netflix: Die besten LGTBQ+-Filme

Netflix

Früher (und teilweise heute noch) wurden LGTBQ+-Menschen in Filmen eher semi schmeichelhaft dargestellt. Sie nahmen meist die Rolle der Bösewichter ein, galten als „krank“ und „gefährlich“. Heutzutage thematisieren LGBTQ+-Filme – zum Glück – ganz andere Themen.

Die liebe Liebe ist natürlich ein ganz großes Thema dabei. Und vor allem, dass sie nicht immer so funktioniert, wie wir uns das im Leben vielleicht vorstellen oder uns von anderen vorgeschrieben wird! Und dass das nicht immer zu Dramen, Herzschmerz und Weltuntergang führt, zeigen uns LGTBQ+-Filme auf Netflix, wie „Alex Strangelove“. Der Titelcharakter möchte eigentlich mit seiner besten Freundin Sex haben. Doch dann ändert eine Begegnung mit dem hübschen Elliot diese Pläne nachhaltig! Alex muss sich fragen: Ist er etwa schwul? Im Film „Nur die halbe Geschichte“ schreibt Ellie Liebesbriefe im Namen eines Mitschülers an ein Mädchen, für dass sie sich eigentlich selbst am meisten begeistert. Und der preisgekrönte Film „Blau ist eine warme Farbe“ begleitet zwei junge Mädchen über Jahre in ihrer leidenschaftlichen Beziehung voller Höhen – und natürlich Tiefen.

Aber nicht immer ist alles regenbogenfarben im Leben. Das thematisieren die LGTBQ+-Filme auf Netflix natürlich auch. In „The Boys in the Band“ muss sich der schwule Hauptcharakter Michael mit einem Besuch aus der Vergangenheit auseinandersetzen. Problem: Der Besuch weiß gar nicht, dass Michael schwul ist und ist selbst ein Paradebeispiel für homophobe Denkweisen, die viele Zuschauer*innen vielleicht nur zu gut selbst kennen. Michael ist also gezwungen, sich mit seiner sexuellen Orientierung ganz offen auseinanderzusetzen.

Netflix: Die besten LGTBQ+-Serien

Netflix

Auch in puncto LGTBQ+-Serien hat Netflix ganz schön zugelegt! So divers, wie die geschlechtlichen Identitäten und Formen der Liebe sind, so divers sind auch die Charaktere und Handlungen, die der Streaming-Dienst unter sich vereint.

Die Netflix-Giganten „Orange is the new Black” und “Tote Mädchen lügen nicht“ machen kein großes Ding aus ihren LGTBQ+-Charakteren. Die Menschen sind keine „Freaks“, ihre Leben sind nicht verkorkst, weil sie „anders“ seien. Sie haben ganz andere Probleme im Leben, nämlich absolut menschliche und für jede*n nachvollziehbare! Ein paar wenige Serien, wie „You, Me, Her“ machen sogar ein ganz neues Fass auf und zeigen, wie divers die Liebe ist: Als es im Bett nicht mehr zwischen den Eheleuten Jack und Emma läuft, entscheiden sie sich kurzerhand dazu, eine dritte Person miteinzubeziehen. Womit sie nicht gerechnet haben: Sowohl Jack als auch Emma verlieben sich in die Dritte im Bunde (Izzy)! Auf einmal müssen sie sich mit einer „polyamoren Beziehung“ (einer Liebesbeziehung zwischen drei und mehr Menschen) beschäftigen.

Die LGTBQ+-Community und ihre queeren Mitglieder*innen sind nichts Neues, sie gibt es schon lange und sie musste sich ebenso lang mit Ausgrenzung, Unverständnis und auch Gewaltübergriffen auseinandersetzen. Das thematisiert die Serie „Pose“ auf sehr anschauliche Weise. Sie beruht auf wahren Begebenheiten und zeigt New York Ende der 1980er Jahre. Dargestellt werden Menschen aus der LGTBQ+-Community, die sich in der sogenannten „Ballroom Culture“ gegenseitig unterstützen. Die Serie behandelt sehr bittere Themen, wie HIV (eine Erkrankung, die damals großen Vorurteilen ausgesetzt war) und Homo- und Transphobie. Sie zeigt aber auch indirekt, wie sich die Gesellschaft – zumindest in Teilen – weiterentwickelt hat beim Thema LGTBQ+.

Warum sind LGTBQ+-Serien und Filme so wichtig?

Dass es immer mehr LGTBQ+-Filme und Serien auf Netflix und anderen Streaming-Diensten gibt, ist eine tolle Entwicklung! Denn was für die LGTBQ+-Community wichtig ist, ist Präsenz – in den Medien und auch in der Gesellschaft. Dabei sollte es nicht darum gehen, LGTBQ+-Charaktere als bemitleidenswert oder gar bösartig darzustellen, sondern als das, was sie sind: Menschen. Noch heute haben genau diese Menschen auf der ganzen Welt und auch teils in Deutschland unter Ausgrenzung und Mobbing zu leiden, weil sie „anders“ und nicht „normal“ seien. Noch immer werden Begriffe wie "schwul" als Beleidigung genutzt. Doch was ist am „Anderssein“ eigentlich so schlimm? Und was ist denn „normal“, was ist "queer"? Die LGTBQ+-Filme und Serien auf Netflix zeigen Charaktere, die stark und witzig, klug und bunt sind. Sie können für jede*n als Vorbild dienen, nicht nur für Menschen der Community! So tragen sie ihren Teil dazu bei, die Vielfalt von Identitäten und Geschlechtern zu zeigen und zu leben. Genau das macht sie so wichtig! Die Welt ist nicht schwarz und weiß, sie ist bunt!