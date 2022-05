„Heartstopper“: Alle Infos zu Staffel 2

"Heartstopper" Staffel 2: Start

Noch gibt es leider keine News, ob es überhaupt eine zweite Staffel von "Heartstopper" geben wird. Da die Serie aber so erfolgreich gestartet ist und die Nachfrage nach weiteren Folgen schon unglaublich groß ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Netflix eine zweite Staffel bestätigen wird. Meistens lässt sich Netflix rund 28 Tage Zeit, um dann die Zuschauer*innenzahlen und die Rentabilität ihrer Investitionen zu ermitteln, bevor sie eine Entscheidung treffen. Das heißt: Wenn ihr genauso begeistert von "Heartstopper" seid wie wir, erzählt all euren Freund*innen und Bekannten, dass sie die Serie anschauen müssen. Wenn wir die Zuschauer*innenzahlen in die Höhe treiben, können wir damit rechnen, dass Nick, Charlie und Co. ungefähr im April 2023 wieder auf unseren Bildschirmen zu sehen sein werden.

"Heartstopper" Staffel 2: Darsteller*innen

Für eine zweite Staffel zurückkehren, würden auf jeden Fall:

Kit Connor als Nick

Joe Locke als Charlie

Yasmin Finney als Elle

William Gao als Tao

Tobie Donovan als Isaac

Corinna Brown als Tara

Kizzy Edgell als Darcy

Jenny Walser als Tori

Sebastian Croft als Ben

Cormac Hyde-Corrin als Harry

Rhea Norwood als Imogen

Olivia Colman als Nicks Mutter

Fisayo Akinade als Mr Ajayi

Zudem werden in Staffel 2 auch noch ein paar neue Gesichter zum Cast hinzustoßen.

"Heartstopper" Staffel 2: Inhalt

Vorsicht Spoiler!

Am Ende der ersten Staffel erzählt Nick seiner Mutter von seiner Beziehung mit Charlie und öffnet sich ihr gegenüber. Die beiden beschließen, ihre Beziehung nicht mehr geheim zu halten. Was für ein schönes und positives Ende! Wie könnte es jetzt also noch weitergehen? "Heartstopper" basiert auf der gleichnamigen Graphic-Novel-Reihe von Alice Oseman. Insgesamt sind zwischen 2018 und 2021 vier Bücher erschienen, die fünf Kapitel umfassen. Staffel eins der Netflix-Serie basiert auf den ersten drei Kapiteln. Zumindest zwei Kapitel wären deshalb noch übrig, um Stoff für Staffel 2 zu liefern.Es ist aber auch nicht unwahrscheinlich, dass die Autorin noch weitere Kapitel für die Serie schreibt.

Was bisher aber feststeht: Charlie hätte niemals damit gerechnet, dass Nick sich jemals auch in ihn verlieben würde. Er fühlt sich bereit, die wichtigen drei Worte zu sagen: "Ich liebe dich". Nick hat zwar genauso starke Gefühle, hat aber noch viele andere Sachen, die ihm im Kopf rumschwirren: Er hadert damit, sich vor seinem Vater und anderen Familienmitgliedern und seinen Freund*innen zu outen. Zugleich hat er auch noch die Befürchtung, dass Charlie an einer Essstörung leiden könnte – das bereitet ihm natürlich viele Sorgen. Wie soll man da nur einen klaren Gedanken fassen?

Und dann wäre da noch die unterschwellige Homophobie, die auf den Fluren der Schule herrscht. Ganz vorne mit dabei: Harry. Doch nicht nur Charlie und Nick müssen sich verschiedenen Herausforderungen stellen. Auch Tao und Elle müssen sich mit ihren wachsenden Gefühlen füreinander auseinandersetzen und entscheiden, ob sie Freunde bleiben oder mehr werden wollen.

