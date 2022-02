"Love, Victor": Alle Infos zu Staffel 3

"Love, Victor" Staffel 3: Start

Die dritte Staffel von "Love, Victor" wurde bereits Ende Juli 2021 bestätigt, als in Deutschland noch die Folgen von Staffel 2 wöchentlich veröffentlicht wurden. Nach dem krassen Cliffhanger im Staffel-Finale wäre es auch ein bisschen fies gewesen, einfach aufzuhören. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute: Die dritte Staffel startet am 15. Juni bei Hulu! Wir können davon ausgehen, dass auch bei uns die Staffel dann ungefähr an dem Tag auf Disney+ zu sehen sein wird. Ob alle Folgen auf einmal kommen oder wieder nur eine Folge pro Woche steht noch nicht fest. Und nun die schlechte Nachricht: Mit der Ankündigung des Starttermins für Staffel 3 verkündeten die Macher*innen auch gleich, dass es die letzte Staffel von "Love, Victor" sein wird. 😞

"Love, Victor" Staffel 3: Darsteller*innen

Auf eine Sache können wir uns ganz sicher verlassen: Michael Cimino wird als Victor Salazar auch in Staffel 3 wieder dabei sein. Weiterhin im Cast sind auch:

Anthony Turpel als Felix Weston

George Sear als Benji Campbell

Anthony Keyvan als Rahim

Bebe Wood als Lake Meriwether

Rachel Hilson als Mia Brooks

Mason Gooding als Andrew Spencer

Isabella Ferreira als Pilar Salazar

Mateo Fernandez als Adrian Salazar

James Martinez als Armando Salazar

Ana Ortiz als Isabel Salazar

Ob neue Gesichter zum Cast von "Love, Victor" dazustoßen, ist noch nicht bekannt. Wir können aber davon ausgehen, dass die eine oder andere Figur Victors Leben wieder etwas durcheinanderbringen wird. Genauso wie Rahim in Staffel 2 alles aufgemischt hat. 👀

"Love, Victor" Staffel 3: Inhalt

Achtung Spoiler zu Staffel 1 + 2!

Victor hat sich am Ende der ersten Staffel vor seinen religiösen Eltern geoutet. In Staffel 2 lag der Fokus dann primär darauf, wie diese mit seinem Coming-Out umgehen. Vor allem seine Mutter scheint zuerst Probleme mit der sexuellen Orientierung ihres Sohnes zu haben. Darunter leidet natürlich auch seine Beziehung mit Benji. Doch nicht nur zu Hause hat er zu kämpfen, auch in der Schule muss sich der Star des Basketball-Teams vielen Herausforderungen stellen, als er dort Abweisung erfährt.

Dann lernt Victor Rahim kennen. Dieser steckt in der gleichen Situation wie Victor zuvor, denn seine Eltern sind sehr religiöse Muslime, und er hat Angst, sich vor ihnen als homosexuell zu outen. Victor hilft ihm so gut er kann und sie werden zu guten Freunden. Aus dieser Freundschaft wird aber langsam mehr und sie scheinen, ernsthafte Gefühle füreinander zu entwickeln. Victor steht also zwischen zwei Jungs. Im Staffelfinale scheint er sich dann für einen entschieden zu haben und steht vor dessen Tür. Doch wessen Tür das ist, erfahren die Zuschauer*innen nicht mehr… ⤵️

Fans der Serie rätseln und wollen endlich wissen: Für wen hat sich Victor entschieden? Benji oder Rahim? Diese Frage wird in Staffel 3 (hoffentlich) gleich als Erstes beantwortet. Doch Victor steckt nicht als Einziger mitten im Liebeschaos. Es scheint nämlich so, als würde sich sein bester Freund Felix gegen Ex-Freundin Lake und für Victors Schwester Pilar entscheiden. Das könnte auf jeden Fall auch spannend werden.

Doch nicht nur in Sachen Liebe wird es interessant, auch wie es mit Mia und ihrer Familie weitergehen wird, ist noch offen. Sie scheint genug von ihrem Vater, seinen ständigen Lügen und seiner neuen Familie zu haben und beginnt die Suche nach ihrer Mutter, zu der sie jahrelang keinen Kontakt hatte. Wird sie erfolgreich sein? Wird sie Shady Creek vielleicht verlassen und ihre Freund*innen zurücklassen? Das alles und noch viel mehr wird in Staffel 3 von "Love, Victor" auf uns zukommen! 👀

