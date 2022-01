„Young Royals“: Alle Infos zu Staffel 2

"Young Royals" Staffel 2: Starttermin

Es gibt leider noch keinen offiziellen Starttermin für die zweite Staffel von "Young Royals". Bestätigt wurde sie aber immerhin schon. Es wird also definitiv weitergehen mit "Young Royals". Bis wir aber erfahren, wann genau wir die neuen Folgen sehen können, müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Das Einzige, was wir aber sicher sagen können: Es wird definitiv noch in diesem Jahr passieren! Das kündigte Netflix mit einem Post an, der auch die zweite Staffel von „Young Royals“ bestätigte.

"Young Royals" Staffel 2: Darsteller*innen

Auf wen dürfen wir uns in Staffel 2 von "Young Royals" freuen? Klar ist, dass uns diese Hauptcharaktere sicherlich nicht verlassen werden:

Edvin Ryding als Prinz Wilhelm

Omar Rudberg als Simon

Malte Gårdinger als August

Frida Argento als Sara

Nikita Uggla als Felice

Pernilla August als Königin Kristina von Schweden und

Carmen Gloria Pérez als Linda

Auch weitere bekannte Gesichter aus Staffel 1 werden uns bestimmt noch erhalten bleiben. Genauso, wie neue Gesichter zum Cast von "Young Royals" in Staffel 2 hinzukommen werden.

"Young Royals" Staffel 2: Darum geht’s

In der ersten Staffel kommt der schwedische Prinz Wilhelm nach einem Skandal in das renommiertes Internat Hillerska. Dort lernt er Simon kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Alles läuft eigentlich ganz gut zwischen den beiden, bis Wilhelms Cousin August ein intimes Video veröffentlicht, das den Kronprinzen und Simon zeigt. Da er sich als Thronfolger keinen Skandal mehr erlauben darf, leugnet Wilhelm öffentlich, dass er nicht in diesem Video zu sehen ist. Diese Entscheidung zerstört aber seine Beziehung mit Simon.

Werden Wilhelm und Simon in Staffel 2 von "Young Royals" wieder zueinander finden? Netflix

Aber Gefühle verschwinden so einfach nicht. Dass die beiden noch starke Gefühle füreinander haben, ist am Ende der letzten Folge in Staffel 1 nicht zu übersehen. Staffel 2 von "Young Royals" könnte also noch viel intensiver auf den Zwiespalt, in dem sich Wilhelm befindet, eingehen. Wird er seiner Verantwortung als Kronprinz und seinen Gefühlen für Simon nachgehen? Zudem ist ja auch noch die Frage offen, wie es nach seinem Verrat an die eigene Familie mit August weitergeht. Wird alles unter den Teppich gekehrt und so getan, als wäre nichts passiert, nur um einen weiteren Skandal zu verhindern? Oder wird er zur Verantwortung gezogen?

Egal, ob und wie diese Fragen in der zweiten Staffel beantwortet werden, es wird sicher spannend weitergehen. Außerdem kommen bestimmt auch noch ein paar neue Probleme und Herausforderungen auf Wilhelm, Simon und Co. zu.

