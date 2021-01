Neues Feature bald auf Netflix!

Wenn man sich mal auf dem Homescreen von Netflix (hier findest du 10 Fakten über den Streaming-Dienst, die du sicher noch nicht wusstest 👀) so durchscrollt, kann es einem schon sehr schwerfallen, sich für einen der tausende Inhalte, die von der Streaming-Plattform angeboten werden, zu entscheiden. Meistens geht dabei sogar so viel Zeit drauf, dass es sich fast gar nicht mehr lohnt anzufangen und der Titel landet auf der persönlichen Liste. Selbst wenn man sich irgendwan nur in dieser für etwas entscheiden will, kann das für manche schon zu einer Herausforderung werden. Mit einer neuen Funktion will Netflix den Nutzern diese schwere Entscheidung bald abnehmen.

"Shuffle Play" soll Netflix-Usern helfen

Schon Ende letzten Sommer hat Netflix angefangen, "Shuffle Play" zu testen. Die neue Funktion soll den Nutzern helfen, einfach eine neue Serie oder einen neuen Film anschauen zu können. Ohne großes Suchen. Denn mit nur einem Knopfdruck sucht Netflix (hier findest du eine Liste mit den beliebtesten Serien und Filmen) für dich neuen und passenden Content, anhand der Sachen, die du bisher geschaut hast. Es wird auch sofort abgespielt. "Shuffle Play" soll noch in der ersten Hälfte von 2021 für alle User zugänglich gemacht werden. Ob das Feature auch wirklich so heißen wird, ist noch unsicher, denn es wird noch nach einem passenderen und catchigeren Namen gesucht. Aber egal wie dieser Button am Ende genannt wird, sicher ist, dass vielen Netflix-Usern eine lange Suche nach einem neuen Film oder Serie, bald abgenommen wird!

