Netflix: Die erfolgreichsten deutschen Serien

"Barbaren" ist die erste historische Netflix-Original-Serie. Sie kam sogar gleich so gut an, dass sie in 91 Ländern in der Top 10-Kategorie landete. Damit war sie auch die erfolgreichste deutsche Serie 2020. Und auch heute ist sie noch sehr beliebt! "Barbaren" spielt im Jahre 9 nach Christus. Mehrere germanische Stämme vereinigen sich, um die schon fast unbesiegbaren römischen Legionen zu einer Schlacht herauszufordern. Im Mittelpunkt der Serie stehen drei Kindeheitsfreunde, die durch ein tragisches Schicksal miteinander verbunden sind und eine alles entscheidende Macht im Kampf gegen die römische Übermacht sein werden.