"Das Damengambit" bricht Netflix-Rekord

62 Millionen Zuschauer konnte "Das Damengambit" in den ersten 28 Tagen seit Veröffentlichung begeistern. Rekord, denn damit ist die Schachkarriere des Waisenkindes Elizabeth "Beth" Harmon die erfolgreichste Mini-Serie des Streamingdienstes Netflix. Erst vor wenigen Tagen hatte eine deutsche Serie einen anderen Netflix-Rekord gebrochen. Damit, dass "Das Damengamit" so ein krasser Erfolg wird, hatte der Streaming-Dienst nicht gerechnet und auch Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy, zweifelte an ihrem Star-Dasein! Doch gerade sie war es, die die Zuschauer mit ihre großen Augen und dem verträumten Lächeln und der roten Kurhaarfrisur verzauberte.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Netflix-Star fand sich nicht hübsch genug

Manche Rollen sind einfach für bestimmte Schauspieler geschaffen, sie geben einer Serie nicht nur eine Person, sondern einen Charakter und damit einen ganz persönlichen Touch. Umso einzigartiger die Person, umso mysteriöser wirkt sie und umsomehr will der Zuschaur wissen, was hinter ihr steckt. Gerade bei Serien zählt natürlich in erster Linie das äußerliche Erscheinungsbild, es gibt viele wunderschöne Schauspielerinnen aber sicher keine, die ansatzweise so aussieht wie Anya Taylor-Joy! Sie selbst ist jedoch alles andere als überzeugt von ihrem Aussehen, im Interview mit THE SUN hat sie jetzt sogar gesagt, dass sie ihr Aussehen eher als komisch als als hübsch beschreiben würde: "Ich habe mich nie schön gefunden und ich glaube auch nicht, dass ich mich jemals schön finden werde. Ich denke nicht, dass ich schön genug bin, um ein Filmstar zu sein." Das scheinen die 62 Millionen Zuschauer anders zu sehen, auch wenn es ihr selbst nicht Bewusst ist…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Anya Taylor-Joy: Vom Model zur Schauspielerin

Schon im Alter von sieben Jahren steht für Anya fest, dass sie Schauspielerin werden möchte. Ein perfekter Job für sie, denn Dank ihres fotografischen Gedächniss, kann sie sich jedes Wort eines ganzes Buches merken, und das ohne es auswendig zu lernen – so natürlich auch Drehbücher. Mit 17 wird sie dann von einem Model-Scout auf der Starße entdeckt, einen Tag später unterschreibt sie einen Vertrag bei Englands führender Model-Agency, was ihr auch die Tür in Schauspiel-Business eröffnet. Denn Anya ist vielleicht nicht dass durchschnittliche Schönheitsideal, dafür aber unverwechselbar schön – und genau das ist ihr Erfolg!

Abstimmen

!-->!-->!-->