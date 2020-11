Netflix: Deutsche Serie stellt Rekord auf

Netflix setzt auf Eigenproduktionen

Netflix hat ein riesiges Angebot an Filmen und Serien, nicht wenige sind Eigenproduktionen, die der Streaming-Riese selbst produziert. 2013 kam die erste alleinige Serienproduktion von Netflix raus, die US-Politserie "House of Cards". Seitdem überlegt sich Netflix immer wieder neue Storylines und entwickelt spannende Charaktere. In den letzten Jahren konnte auch vermehrt internationale Netflix Originals wie "Haus des Geldes", "Dark" oder "The Rain" Millionen von Abonnenten überzeugen. Eine neue deutsche Netflix-Serie stellt jetzt allerdings alle Vorgänger in den Schatten!

Netflix-Serie "Barbaren" holt Zuschauer-Rekord

Seit Ende Oktober ist die erste Staffel der Action-Serie "Barbaren" auf Netflix verfügbar. In den ersten vier Wochen nach Veröffentlichung haben 37 Millionen Haushalte die Serie angeschaut, ein neuer Rekord! Keine andere nicht-englische Netflix-Serie konnte bisher eine so hohe Zuschauerzahl erreichen. Damit knackt "Barbaren" sogar fast die Zuschauerzahl von Netflixs erfolgreichster Serie in 2020. Die Serie mit Laurence Rupp, Jeanne Goursaud und David Schütter spielt im Jahr 9 nach Christus und zeigt die Schlacht im Teutoburger Wald, bei der die Germanen und die Römer aufeinandertreffen. Eine zweite Staffel von "Barbaren" wurde bereits bestätigt, bei so einem Erfolg ist das keine große Überraschung.

