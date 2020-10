Netflix-Serie legt krasses Debüt hin

Netflix hat jede Menge Filme und Serien im Angebot und als Zuschauer hat man oft die Qual der Wahl. Wenn Netflix aber eine neue Serie mit einem mega Cast, einem beliebten Produzenten-Team und einer abgedrehten Storyline veröffentlicht, fällt die Entscheidung nicht schwer und der nächste Binge-Watch-Abend steht an. Auch dieses Jahr gibt es Neues auf Netflix und einige Originals des Streaming-Dienstes haben ihre Premiere gefeiert. Eine Serie stellt aber alle anderen mit beeindruckenden Zuschauerzahlen in den Schatten!

„Ratched“ wurde 2020 am meisten gesehen

Ryan Murphy’s „Ratched“ kam dieses Jahr bei den Abonnenten am besten in, in den ersten 28 Tagen nach der Veröffentlichung haben 48 Millionen Haushalte die neue Netflix-Serie gestreamt. Damit darf sich „Ratched“ über das zweitbeste Netflix-Serien-Debüt aller Zeiten freuen, auf Platz 1 liegt aktuell „The Witcher“, ein Netflix-Neustart in 2019, mit 76 Millionen Haushalten im ersten Monat. Hauptfigur der Thriller-Serie ist Krankenschwester Mildred Ratched (Sarah Paulson), die in einer psychiatrischen Klinik arbeitet. „Ratched“ spielt in den 40ern und 50ern und erzählt die Vorgeschichte zum Film-Klassiker „Einer flog über das Kuckucksnest“. Zum Produktionsstart von Staffel 1 soll Netflix auch gleich eine zweite Staffel bestellt haben, neue Episoden sind also geplant.

Krankenschwester Mildred Ratched (Sarah Paulson) weiß, was sie will und geht dafür sogar über Leichen. Netflix

