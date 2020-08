Das passiert innerhalb von einer Minute im Internet

Gefühlt ist man ständig am Handy und im World Wide Web unterwegs. Was gibt es Neues auf Instagram? Wer hat mir auf WhatsApp geschrieben? Mit all diesen Fragen beschäftigt man sich im Laufe des Tages. Aber was passiert wirklich im Netz? Wie viele neue Follower und Videos kommen dazu, was wird gestreamt und verschickt? Check hier, welche unglaublichen Zahlen innerhalb von einer Minute im Internet generiert werden …