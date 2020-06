Was sind Reels?

Reels ist das neuste und wohl auch kreativste Tool auf Instagram! Das Videoformat gibt dir die Möglichkeit 15-sekündige Videos (Reels) aufzunehmen, zu bearbeiten und mit deinen Followern, ganz einfach in deinem Feed oder über "Explore", zu teilen. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, egal ob mit Audiospuren oder coolen Effekten – du kannst deinen Multi-Clip-Videos deinen ganz eigenen Touch verleihen! Dein Fav-Song lässt dich durch die Wohnung tanzen, zeig uns deine Choreo! Zu deinem Lieblings-Meme fällt dir ein neuer Dreh ein, deine Follower wollen mitlachen! Dir liegt ein wichtiges Thema auf dem Herzen, lass auch andere deine Botschaft hören - das alles geht jetzt super easy mit Reels!

Reels überzeugt mit coolen Effekten und neuen Tools! Instagram

Wer kann Reels drehen?

Reels wird seit dem 23.6.2020 in Deutschland, Frankreich und Brasilien getestet – in allen anderen Ländern ist das Tool nicht verfügbar. Um Reels-Star zu werden, räumt Instagram dir also einen großen Vorsprung ein 😉! Diese Chance solltest du nutzen …

Neben den Kamera-Optionen wie Erstellen, Live und Story findet ihr jetzt auch "Reels"

So machst du Reels!

Um ein Reel aufzunehmen gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:

Eins nach dem anderen, so dass sie gemeinsam eine Serie ergeben. Ein komplettes Video, dass du von Anfang bis Ende aufnimmst. Ein Video aus der Galerie hochladen.

Bei allen Variationen hast du die Möglichkeit deine Clips im Anschluss zu bearbeiten und ganz individuell nach deinem Geschmack zu gestalten. Dabei helfen dir folgende Bearbeitungstools:

Audio. Egal ob Song aus der Instagram Musikbibliothek oder auch die Original-Tonspur, diese kann dann sogar (sofern dein Profil öffentlich ist) von jedem anderen Nutzer als Sound verwendet werden.

AR-Effekte. Hier kannst du alle deine Lieblings-Effekte nutzen die du schon aus den Storys kennst, wie z.B. Glitter von Leoobalys oder beautxfrecklz von Julia Beautx!

Ghost. Dieses Tool lässt dich einzelne Clips perfekt aneinander "zaubern" und sorgt so für einen nahtlosen Übergang wie z.B. bei einem Outfit-Wechsel!

Timer und Countdown. Timing ist das A&O, auch bei Reels – diese beiden Einstellungen erlauben dir, dich deine Reels sogar freihändig zu recorden.

Tempo. Um mit dem richtigen Flow zu gehen kannst du zwischen fünf verschieden Geschwindigkeitsstufen auswählen.

Wie teile ich meine Reels?

Deine Reels können, unabhängig davon ob du ein öffentliches oder privates Profil hast, entweder in deiner Story, mit engen Freunden oder per Direct Message geteilt werden.

Hast du einen privaten Instagram-Account werden die Reels nur in deinem Feed angezeigt und können so nur von Leuten gesehen werden, die dir folgen. Bist du öffentlich, kannst du deine Reels in einem speziellen Bereich in "Explore" teilen! Dort sind sie für die ganze Reels-Community sichtbar, so kannst du dich mit anderen Creatoren austauschen oder Inspiration sammeln. Wenn du Reels mit bestimmten Liedern, Hashtags oder Effekten versiehst und teilst, wird dein Reels auch auf den markierten Seiten angezeigt, sobald jemand auf das jeweilige Lied, den Hashtag oder den Effekt klickt. Das sorgt für ordentlich Traffic und pusht deine Videos! Sobald dein Reels fertig aufgenommen ist, kannst du das Cover-Bild ändern, einen Text hinzufügen oder deine Freunde markieren. Du kannst auch einen Entwurf deines Videos speichern, wenn du eine Pause machen und später daran weiterarbeiten möchtest. Wenn du dein Reels geteilt hast, ist der Clip unter einem separaten Reels-Tab (neben Feed & Markierungen) in deinem Profil gespeichert. Dort finden andere Nutzer alle deine geteilten Reels. „Gefällt mir“-Angaben und Kommentare kannst du ebenfalls dort einsehen und du erfährst, wie oft ein Clip abgespielt wurde.

Wenn du öffentlich bist, können auch andere User deinen Sound für ihre Reels verwenden! Instagram

So siehst du dir Reels an!

Reels von deinen Freunden findest du, sofern sie diese in ihrem Feed geteilt haben, in deiner Home-Übersicht. Willst du alle Reels eines bestimmten Users sehen, findest du die gesamte Auswahl seiner Clips, auf dessen Profil unter seinem Reels-Tab. Reels in Explore ist ein neuer Bereich, in dem du auf die Reels der vielfältigen Instagram-Community zugreifen kannst. Entdecke deinen neuen Lieblings-Comedian, einen inspirierenden Aktivisten, einen neuen Tanz oder einen Beauty-Trend im vertikalen Feed, der auf dich angepasst ist. Dieser Bereich wird anhand deiner Interessen und Abonnements auf dich zugeschnitten und ist genauso individuell wie deine eigenen Reels.

Viel Spaß mit Instagram-Reels!