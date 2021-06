Die besten PS4-Spiele für Kinder: Unsere Top 10

Die Sony PlayStation 4 ist eine vielfältige Konsole und hat in Sachen Kinderspielen eine Menge zu bieten. Viele unserer Tipps für tolle Kinderspiele könnt ihr zu zweit spielen, in anderen erlebt ihr allein aufregende Abenteuer. Auch PS4-Spiele für Familien sind dabei - alle freigegeben ohne Altersbeschränkung oder ab 6 Jahren. 🎈🎉

Die besten PlayStation-4-Spiele für Kinder

Minecraft

Das meistverkaufte Spiel aller Zeiten und ein fantastisches PS4-Spiel für Kinder ab 6: In "Minecraft"* besteht die ganze Welt aus eckigen Klötzen, die du abbauen und beliebig neu zusammensetzen kannst - zu Häusern, zu Schiffen, zu ganzen Schlössern und Dörfern. 🏰 Das geht allein oder im Multiplayer mit anderen zusammen, was "Minecraft" zum perfekten Koop-Spiel und virtuellen Spielplatz macht. Ein unschlagbarer Tipp für alle, die sich gern kreativ austoben!

Genre: Sandbox-Spiel

Sandbox-Spiel USK: ab 6 Jahren

Sackboy: A Big Adventure

In den "Little Big Planet"-Spielen hatte das Stoffmännchen Sackboy in der Vergangenheit schon einige Auftritte. In "Sackboy: A Big Adventure"* erlebt er sein eigenes großes Abenteuer in einem 3D-Jump'n'Run! Steuere den kleinen Kerl durch märchenhafte Welten, laufe und hüpfe über Hindernisse, zieh ihm lustige Kostüme an und rette so den Planeten Craftworld. 🥳

Genre: Jump'n'Run

Jump'n'Run USK: ab 6 Jahren

Lego City Undercover

Erlebe verrückte Abenteuer in einer Stadt aus Lego. Als Polizist Chase McCain musst du in "Lego City Undercover"* den Verbrecher Rex Fury dingfest machen. Also: Rein in die Uniform, schwing dich ans Steuer eines Lego-Autos, befrage die skurrilen Einwohner von Lego City und löse den Fall! 🕵️‍♂️ Das Adventure in einer offenen Spielwelt punktet mit viel Charme und Humor und gehört einfach in jede Liste der besten Kinderspiele für die PS4.

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure USK: ab 6 Jahren

Spyro Reignited Trilogy

Der kleine Drache Spyro hat ordentlich zu tun: Gleich drei Spiele mit ihm in der Hauptrolle umfasst die "Spyro Reignited Trilogy"*, und in allen muss er (also du am PS4-Controller) die Drachenwelt vor Unheil bewahren. Sehr praktisch, dass er die bekanntesten Drachenfähigkeiten überhaupt beherrscht: Feuer spucken🔥, fliegen und Monster auf die Hörner nehmen! Durch den recht leichten Schwierigkeitsgrad sind die "Spyro"-Spiele als Kinderspiele sehr gut geeignet.

Genre: Jump'n'Run

Jump'n'Run USK: ab 6 Jahren

Team Sonic Racing

Igel Sonic und seine Freund*innen geben Gas! In "Team Sonic Racing"* rast du im Kart über fantasievolle Rennstrecken und versuchst als erstes im Ziel anzukommen. Das Rennspiel nach dem großen Vorbild von "Mario Kart" eignet sich besonders gut, um es mit anderen zusammenzuspielen: Zahlreiche Koop-Modi belohnen Teamwork! 🏎🏎🏁

Genre: Rennspiel

Rennspiel USK: ohne Altersbeschränkung

Just Dance 2021

Dieses beliebte Rhythmusspiel steckt voller Hits! Tanze zu 40 bekannten Songs und sammle Punkte mit deinen Choreographien. "Just Dance 2021"* macht in jedem Alter Spaß, der spezielle Kids-Modus von "Just Dance 2021" ermöglicht es aber auch schon kleineren Kindern, richtig mitzumachen. Praktisch: Das Spiel erkennt deine Bewegungen auf Wunsch per Smartphone, das du als Controller nutzen kannst – so brauchst du kein weiteres Zubehör. Alternativ kannst du es mit den PlayStation Move Controllern und der PlayStation Kamera steuern.

Genre: Musikspiel

Musikspiel USK: ohne Altersbeschränkung

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Ab aufs Board! 🛹 In "Tony Hawk's Pro Skater 1+2" saust du mit legendären Skater*innen durch Half-Pipes und über Rampen und legst gewagte Kunststücke hin. Skate zum coolen Soundtrack in toll gestalteten Parks, aber auch an ungewöhnlichen Orten wie einem Flugzeug-Hangar oder einer geheimen Forschungsbasis. 👽 Dabei entdeckst du immer wieder geheime Gebiete und witzige Gimmicks. Im Multiplayer kannst du mit anderen um die Wette fahren und schauen, wer die meisten Punkte ergattern kann - oder ihr baut euch im Park-Editor einfach eure eigenen Kurse zusammen!

Genre: Sportspiel

Sportspiel USK: ab 6 Jahren

Trackmania Turbo

Magst du lieber Autorennen oder Achterbahnen? 🏎🎢 In "Trackmania Turbo"* musst du dich nicht zwischen beidem entscheiden: Rase in deinem Rennwagen über mehr als 200 total abgedrehte Strecken, meistere Loopings und Schrauben und versuche, nicht aus der Bahn zu fliegen. Unser Tipp für den Multiplayer: der witzige Double-Driver-Modus, in dem ihr zu zweit im Splitscreen dasselbe Auto steuern müsst. 😏🎮😲

Genre: Rennspiel

Rennspiel USK: ohne Altersbeschränkung

Rayman Legends

Ein kunterbuntes Jump'n'Run, das dich immer wieder überraschen wird! "Rayman Legends"* führt dich durch verschiedene fantasievolle Welten, die jeweils einem bestimmten Thema folgen: Eine spielt etwa auf einer Burg, in einer anderen musst du Licht und Schatten nutzen um dich zu verstecken, in einer dritten besteht wiederum alles aus Essen und du musst dich durch Wände futtern. 😋🍰 Weil das Game jederzeit mit mehreren Spieler*innen zusammen spielen kannst, eignet es sich super als Koop-Spiel. Ein Highlight sind die coolen Musiklevel, in denen du im Takt hüpfen und springen musst! 🎶

Genre: Jump'n Run

Jump'n Run USK: ab 6 Jahren

Unravel: Yarny Bundle

Rätselspaß im Doppelpack: Das "Unravel: Yarny Bundle"* enthält die Spiele "Unravel" und "Unravel Two", in denen du der kleinen Garnfigur Yarny dabei hilfst, durch malerische Level zu gelangen. Dabei hilft es dir immer wieder, dass du Yarny auseinander- und wieder zusammenrollen kannst, um dich etwa an Garnfäden über Abgründe zu schwingen. 😲 In "Unravel Two" hat der rote Yarny Gesellschaft von einer zweiten Garnfigur, die eine zweite Person steuern kann. So könnt ihr in diesem PS4-Spiel gemeinsam Rätsel lösen und euch gegenseitig helfen, das Ziel zu erreichen!

Genre: Rätsel-Platformer

Rätsel-Platformer USK: ab 6 Jahren

Ist die Playstation 4 für Kinder geeignet?

Grundsätzlich ist die PlayStation 4 für jede Altersklasse geeignet – es kommt ganz auf die Spiele an, die damit gespielt werden. Die Konsole bietet ein breites Angebot, das von Kinderspielen wie den hier vorgestellten bis hin zu dezidierter Erwachsenenunterhaltung reicht. Damit die PS4 für Kinder geeignet ist, sind die Erziehungsberechtigten gefragt und müssen klare Regeln für die Mediennutzung aufstellen.

Worauf muss ich bei PS4-Spielen für Kinder achten?

Wichtigste Orientierung bei der Suche nach PS4-Spielen für Kinder sind die Empfehlungen der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle), die anhand von Aufklebern auf Spiele-Verpackungen erkennbar sind. Eltern und Erziehungsberechtigte können so einschätzen, ob ein Spiel Inhalte enthält, die sie Kindern beim Spielen zumuten möchten. Spiele mit den Altersfreigaben "ab 0 Jahren" und "ab 6 Jahren" zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie wenige bis gar keine Konflikt- oder Gewaltdarstellungen enthalten – und falls doch, dann sind sie eher abstrakt und märchenhaft gerahmt. Auch beängstigende oder sehr spannende Inhalte finden sich in diesen Spielen kaum – sie werden erst auf der nächsten Kennzeichnungsstufe "ab 12 Jahren" häufiger.

Abseits der Frage, welche Spiele Eltern ihren Kindern überhaupt kaufen sollten, ist empfehlenswert, dass sie sie möglichst mit dem Nachwuchs zusammen spielen oder dabei zuschauen. Das macht nicht nur Spaß und verbindet, sondern gibt den Kindern auch die Möglichkeit, Inhalte zu reflektieren und zu besprechen.

Welche PS4-Spiele eignen sich für Familien?

Gute Familienspiele für die PlayStation 4 zeichnen sich vor allem durch ihr Multiplayer-Potenzial aus: Idealerweise sind sie im Couch-Koop spielbar, erlauben es also, mit mehreren Personen an derselben PS4 zu spielen. Das sind häufig Funracer oder Jump'n'Runs wie die oben genannten Spiele "Team Sonic Racing" und "Rayman Legends". Aber auch Games, bei denen ihr euch abwechselt und einen Controller immer herumreicht, sind für gemeinsamen Spielspaß super. Die folgenden PS4-Spiele empfehlen wir besonders für Familien, die zusammen spielen wollen:

"Overcooked: All You Can Eat": Witzig-chaotisches Koop-Spiel, in dem ihr mit bis zu vier Personen verrückte Restaurant-Küchen managen müsst, um Gerichte schnell zuzubereiten. Die "All You Can Eat"-Collection enthält "Overcooked", "Overcooked 2" und alle verfügbaren Zusatzinhalte. Freigegeben ab 6 Jahren.

Witzig-chaotisches Koop-Spiel, in dem ihr mit bis zu vier Personen verrückte Restaurant-Küchen managen müsst, um Gerichte schnell zuzubereiten. Die "All You Can Eat"-Collection enthält "Overcooked", "Overcooked 2" und alle verfügbaren Zusatzinhalte. Freigegeben ab 6 Jahren. "Chimparty": Minispiel-Sammlung für die ganze Familie. Tretet in 18 Disziplinen als verrückte Affenbande an. Cool: Das PlayLink-Feature erlaubt es euch, Smartphones als Controller zu nutzen - ihr benötigt also keine zusätzlichen PS4-Controller für den Partyspaß. Freigegeben ab 6 Jahren.

Minispiel-Sammlung für die ganze Familie. Tretet in 18 Disziplinen als verrückte Affenbande an. Cool: Das PlayLink-Feature erlaubt es euch, Smartphones als Controller zu nutzen - ihr benötigt also keine zusätzlichen PS4-Controller für den Partyspaß. Freigegeben ab 6 Jahren. "Frantics": Noch mehr Minigames, die sich dank PlayLink mit dem Smartphone steuern lassen. Hütet euch in dieser durchgeknallten Spielshow vor dem listigen Fuchs, der das Spiel jederzeit auf den Kopf stellen kann! Freigegeben ab 6 Jahren.

