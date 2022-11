Ein emotionales Abenteuer über Freundschaft, Erwachsenwerden – und Magie! 🌈 Die 18-jährige Max Caulfield zieht aus Seattle zurück in die Kleinstadt, in der sie aufgewachsen ist. Hier trifft sie ihre alte Freundin Chloe wieder und wird in mysteriöse Ereignisse hereingezogen, denn Max hat eine ungewöhnliche Fähigkeit: Sie kann die Zeit zurückdrehen – und diese Zauberkraft nutzt du in "Life is Strange"*, um Rätsel zu lösen. Je nachdem, wie du dich in verschiedenen Situationen entscheidest, beeinflusst du außerdem das Ende der Geschichte. Kannst du die Story zu einem guten Ende bringen?

Und falls dir "Life is Strange" gefällt, probier' auch die anderen Teile der Reihe aus! Im Spin-off "Life is Strange: Before the Storm"* lernst du Max' Freundin Chloe noch besser kennen, in "Life is Strange 2"* erlebst du die Geschichte von zwei ganz neuen Hauptfiguren: den Brüdern Sean und Daniel Diaz.