Die wichtigsten GSM-Codes fürs Handy

Die sogenannten GSM-Codes sind super praktisch, mithilfe dieser Zahlen- und Zeichenkombinationen kannst du verschiedene Befehle und Aktionen auf deinem Handy ausführen. „GSM“ steht für Global System for Mobile Communication = Globales System für mobile Kommunikation. Der Großteil der GSM-Codes funktioniert bei verschiedenen Handy-Modellen und Netzbetreibern, es gibt allerdings auch spezielle Codes für das iPhone, Handys von Samsung & Co. Die mobilen Steuercodes werden wie bei einem normalen Anruf über die Telefon-Funktion eingegeben. Die wichtigsten GSM-Codes findest du hier in der Übersicht:

Code: *#06# Funktion: IMEI-Nummer des Telefons abfragen (Diese Nummer solltest du dir unbedingt notieren, sie erleichtert die Suche, wenn du dein Handy verloren hast)

Funktion: IMEI-Nummer des Telefons abfragen (Diese Nummer solltest du dir unbedingt notieren, sie erleichtert die Suche, wenn du dein Handy verloren hast) Code: *#0*# Funktion: Test-Menü aufrufen (bei Android-Handys)

Funktion: Test-Menü aufrufen (bei Android-Handys) Code: **04*altePIN*neuePIN*neuePIN# Funktion: PIN des Handys ändern

Funktion: PIN des Handys ändern Code: **05*altePUK*neue PIN*neuer PIN# Funktion: Gesperrte PIN mit der PUK entsperren

Funktion: Gesperrte PIN mit der PUK entsperren Code: *43# Funktion: Anklopfen einschalten

Funktion: Anklopfen einschalten Code: #43# Funktion: Anklopfen ausschalten

Funktion: Anklopfen ausschalten Code: *135# Funktion: eigene Rufnummer abfragen (bei T-Mobile)

Funktion: eigene Rufnummer abfragen (bei T-Mobile) Code: *30# Funktion: Rufnummer bei eingehenden Anrufen anzeigen

Funktion: Rufnummer bei eingehenden Anrufen anzeigen Code: #30# Funktion: Rufnummer bei eingehenden Anrufen nicht anzeigen

Funktion: Rufnummer bei eingehenden Anrufen nicht anzeigen Code: *#21# Funktion: Status der Rufumleitung abfragen

Funktion: Status der Rufumleitung abfragen Code: *21# Funktion: Rufumleitung ohne Bedingung aktivieren

Funktion: Rufumleitung ohne Bedingung aktivieren Code: ##21# Funktion: Rufumleitung ohne Bedigung deaktivieren

Funktion: Rufumleitung ohne Bedigung deaktivieren Code: *#5005*86# Funktion: Mailbox-Einstellungen abrufen (bei iPhones)

Funktion: Mailbox-Einstellungen abrufen (bei iPhones) Code: *100# Funktion: Guthaben abfragen/ Guthabenmanager aufrufen

Funktion: Guthaben abfragen/ Guthabenmanager aufrufen Code: *646# Funktion: Gesprächsaufkommen (Dauer der Gespräche) abfragen (bei iPhones)

