„Wahrheit oder Pflicht“ via Whatsapp? Klingt kompliziert und unlustig, macht aber richtig viel Spaß. Du kannst das Spiel mit einer Person, in einem privaten Chat spielen. Oder ihr erstellt eine Gruppe, in der ihr gemeinsam spielt. Die Regeln sind schnell erklärt: Jeder Spieler erstellt sich eine Liste mit Fragen (Wahrheit) und Aufgaben (Pflicht), die er durchnummeriert. Der Spieler der beginnt, wählt eine Zahl zwischen 1 und 30 aus der Liste eines anderen Spielers aus. Entscheidet er sich z.B. für die Zahl 12, schaust du in deiner Liste nach, welche Aufgabe oder Frage, sich dort für deinen Mitspieler verbirgt. Wichtig ist, dass jeder seine eigene Liste mit Fragen und Aufgaben vor sich hat, damit der Überraschungseffekt größer ist. Ein Beispiel für eine Liste haben wir unten für euch aufgeführt. Weitere coole Fragen und Aufgaben für Wahrheit oder Pflicht gibt es hier.

Das Prinzip klappt natürlich genauso via Video Call, wenn ihr euch während dem spielen sehen wollt. Bei FaceTime können sich bis zu 32 Personen in einen Video-Chat einwählen. Oder habt ihr schon mal die App „Houseparty“ ausprobiert? Dort könnt ihr euch sogar in bereits bestehende Video-Calls von euren Freunden einschalten und seht direkt, wann welcher eurer Freunde und Freundinnen online ist oder wer grad zusammen in einem Call abhängt. Perfekt also, für eine ganz spontane Partie „Wahrheit oder Pflicht“ 😉 Wichtig ist, dass ihr die genaue Reihenfolge festlegt, damit kein Durcheinander entsteht. Weitere coole Video-Chat-Apps für dich und deine Freunde, findest du hier.

1. Was ist das Peinlichste, das du je gemacht hast?

2. Welche Webseite hattest du zuletzt offen und warum?

3. Wer ist der Letzte in deiner Anruf-Liste?

4. Was liegt gerade rechts neben dir?

5. Schicke/ zeige das letzte Foto, das du bekommen hast.

6. Gibt es eine Serie, die du gesuchtet hast und wofür du dich schämst?

7. Ändere deinen Status in Whatsapp für 24 Stunden in "Ich liebe Schlagermusik".

8. Wenn du illegal dein Geld verdienen würdest, womit würdest du es verdienen?

9. Poste ein Foto von dir auf Instagram, das du so niemals hochladen würdest und lösche es erst nach 24 Stunden!

10. Was war dein schlimmster Korb?

11. Welchen Star würdest du gerne daten?

12. Hast du schon einmal jemanden für etwas beschuldigt, an dem du Schuld warst? Und was war es?

13. Ich schicke dir ein Bild, dass du für 24 Stunden als Profilbild in WhatsApp verwenden musst.

14. Versuch einen Zeh in den Mund zu nehmen (und schicke ein Bild)

15. Welches ist der merkwürdigste Ort, an dem du gepinkelt hast?

16. Mache 5 Liegestützen!

17. Wen aus der Runde würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?

18. Hast du schon mal etwas geklaut? Wen ja, was?

19. Imitiere ein Tier!

20. Mach eine Person in der Gruppe deiner Wahl nach.

21. Schicke/ zeige ein Gif, das deinen Tag beschreibt.

22. Die Gruppe darf sich ein Lied aussuchen, du musst dazu tanzen!

23. Versuche, für 10 Sekunden zu breakdancen.

24. Welches Lied hörst du heimlich auf Dauerschleife?

25. Mit welchem Mitspieler würdest du 1 Woche lange tauschen und warum?

26. Eröffne eine WhatsApp-Gruppe mit dem Titel „Ich werde heiraten“ und füge deine engsten Kontakte hinzu. Schicke einen Screenshot/ erzähle dann von den Reaktionen.

27. Auf der Toilette: Faltest oder rollst du das Klopapier?

28. Wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, was würdest du tun?

29. Guckst du in die Kloschüssel bevor du spülst?

30. Schick einer Person den Satz „Ich weiß es“ und warte die Antwort ab. Schicke/ zeige dann was, sie geantwortet hat.

