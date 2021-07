"Was wäre, wenn": Die besten Sätze

Frage- und Antwortspiel "Was wäre wenn"

Du bist auf einer Party eingeladen oder schmeißt selbst eine Feier und möchtest mit den Gästen über verschiedenste Themen sprechen? Dann ist das Party-Game "Was wäre, wenn" genau das Richtige! Du kannst super kreativ sein und deinem Gegenüber die unterschiedlichsten Fragen stellen. Du kannst dir eine lustige Frage ausdenken, eine nachdenkliche, eine persönliche – die Kategorie können deine Friends und du gestalten, wie ihr möchtet. Am allerwichtigsten ist nur, dass ihr auch Spaß habt! 🤗

Spielregeln: Wie geht "Was wäre wenn"

"Was wäre, wenn" gehört auf jeden Fall zu den Dauerbrennern an Partyspielen. Das Gute ist, man kann auch im Prinzip nichts falsch machen. Die Spielregeln sind auch simpel. Man braucht mindestens zwei Spieler*innen und dann kann es schon los gehen. Du stellst deine "Was wäre, wenn"-Frage deine*n Mitspieler*in und er*sie antwortet offen und ehrlich darauf. That’s it!

Die besten "Was wäre, wenn"-Fragen: Part 1

Was wäre, wenn du eines Tages herausfinden würdest, dass du deinen heimlichen Zwilling hast?

Was wäre, wenn du einen Genie triffst und er dir drei Wünsche erfüllen würde?

Was wäre, wenn du plötzlich mit Tieren sprechen könntest?

Was wäre, wenn du jede Sprache der Welt sprechen könntest deine Muttersprache aber verlernen würdest?

Was wäre, wenn du Gedanken lesen könnest?

Was wäre, wenn du so viel essen könntest wie du willst ohne zuzunehmen, aber alles würde gleich schmecken?

Was wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, zum Mond zu fliegen, aber dafür 15 Lebensjahre hergeben müsstest?

Was wäre, wenn du eine unheilbare Krankheit heilen könntest, aber da dafür selbst sterben musst?

Was wäre, wenn du unsterblich wärst, aber keine Emotionen mehr empfinden könntest?

Was wäre, wenn du das Leben eines Stars übernehmen könntest, aber dafür jede Erinnerung an dein Leben und deine Liebsten verlieren würdest?

Die besten "Was wäre wenn"-Fragen: Part 2

Was wäre, wenn du niemals Falten bekommen würdest, du aber immer nur zu Fuß und niemals mit dem Auto, Zug, Flugzeug oder einem anderen Fortbewegungsmittel reisen könntest?

Was wäre, wenn du 1.000 Euro auf der Straße in einem Umschlag ohne Adresse finden würdest?

Was wäre, wenn du Dinge schweben lassen könntest?

Was wäre, wenn ein Zombie Virus ausbrechen würde?

Was wäre, wenn du dich an jede Einzelheit seit deiner Geburt erinnern könntest?

Was wäre, wenn du nie wieder schlafen müsstest? Was würdest du mit der Zeit anstellen?

Was wäre, wenn Angela Merkel an deine Tür klopfen würde?

Was wäre, wenn du aufwachen würdest und du würdest feststellen, dass du die letzte Person auf der Welt wärst?

Was wäre, wenn du einen Baum im Garten hättest an dem Geld wächst?

Was wäre, wenn du nie wieder arbeiten müsstest? Was würdest du tun?

Die besten "Was wäre wenn"-Fragen: Part 3

Was wäre, wenn du zwischen wahrer Liebe und Geldprobleme oder keine Geldprobleme ohne Liebe wählen müsstest?

Was wäre, wenn du in einer Sportart ein absoluter Profi sein könntest? Welche würdest du wählen?

Was wäre, wenn du überall auf der ganzen Welt leben könntest? Wo würdest du leben?

Was wäre, wenn du nur noch in Reimen sprechen könntest?

Was wäre, wenn du 24 Stunden eine Superpower haben könntest? Welche würdest du haben wollen und wieso?

Was wäre, wenn du plötzlich sechs Arme hättest?

Was wäre, wenn du Aliens treffen könntest und du 24 Stunden mit ihnen kommunizieren könntest?

Was wäre, wenn du 1 Stunde mit Gott über alles reden könntest?

Was wäre, wenn du eine Woche zu allem "Ja" sagen müsstest?

Was wäre, wenn du in die Zukunft oder Vergangenheit reisen könntest? Was würdest du wählen und wieso?

