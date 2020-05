Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten - das sagt man so schön, aber im Reallife sieht das leider anders aus! Besonders schlimm: Wenn die Fragen einem so richtig unangenhem sind. Sobald man sich schämt, kann man nicht mehr klar denken und nur in den seltesten Fällen, eine richtig coole Antwort raushauen! Das ist dir sicher auch schonmal passiert, oder? Damit du nicht so schnell aus dem Konzept kommst, verraten wir dir die 10 peinlichsten Fargen an Jungen und Mädchen! Überleg dir gut, was du im Ernstfall darauf antworten könntest …

Rot werden? Nicht wenn du diese Fragen schon kennst … Shutterstock

Die 10 peinlichsten Fragen an Mädels:

Was war die größte Lüge, die du je erzählt hast? Hast du 50 Shades of Grey gelesen? Lässt du das Wasser laufen, während du auf Toilette bist? Hast du dir schonmal einen Pickel im Auto ausgedrückt? Wechselst du deinen BH jeden Tag? Warst du schonmal in den älteren Bruder deiner Freundinnen verliebt? Kaust du an deinen Nägeln? Hast du schonmal behauptet sportlich zu sein, um einem Typ zu gefallen? Welche Körbchengröße hast du? Hast du deine Eltern schonmal beim Sex erwischt?

Gerade vor den Mädels, können diese Fragen so richtig peinlich sein! Shutterstock

Die 10 peinlichsten Fragen an Jungs:

Hast du jemals etwas geklaut? Weswegen hast du zuletzt geweint? Hast du schonmal einen richtig wichtigen Elfer verschossen? Schnarchst du nachts? Guckst du in die Kloschüssel bevor du spülst? Pinkelst du unter der Dusche? Hast du jemals einen Liebesbrief geschrieben? Wenn ja, an wen? Hast du jemals die Größe deines besten Stücks gemessen? Ähnelt deine Traumfrau deiner Mutter? Hast du deine Eltern schonmal beim Sex erwischt?

