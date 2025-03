Auf Bildern einkreisen und suchen: Funktion endlich für iPhone

Lieblingsitems shoppen: Du schaust ein Video oder scrollst durch ein Netzwerk und dir fällt eine coole Jacke oder ein Sneaker auf, den du auch gern hättest? „Circle to Search“ und Lens-Ergebnisse zeigen dir Informationen zu dem Item und wo du es kaufen könntest.

In-Bild-Übersetzung von Texten: Fotografiere ein Straßenschild, eine Speisekarte oder ein Dokument in einer Fremdsprache, um eine sofortige In-Bild-Übersetzung mit Google Lens zu erhalten.

Kopieren von Texten: Google Lens kann Text in Bildern erkennen. So können etwa schnell Telefonnummern kopiert werden, welche auf Plakaten oder Geschäftsschildern erkannt werden. Oder du kannst Texte aus Bildern kopieren, um sie zu verschicken oder in andere Apps zu kopieren.