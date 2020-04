"Würdest du eher…": Mit diesem Party-Spiel erfährst du, wie deine Freunde ticken!

Du hängst mit deinen Freunden rum und weißt nicht, was du machen sollst? Dann solltet ihr unbedingt das beliebte Party-Spiel "Würdest du eher…" ausprobieren. Auf den ersten Blick wirken die Fragen total easy – aber das Spiel "Würdest du eher..." hat es in sich. Denn jeder Mensch denkt, handelt und entscheidet in bestimmten Situationen anders – und selbst, wenn man sich für die gleiche Antwort entscheidet, hat man doch vielleicht unterschiedliche Gründe dafür. Wenn ihr euch die Fragen in der Clique stellt, muss am Ende natürlich jeder erklären, wie er/sie zu seiner Antwort kommt. So lernt ihr nicht nur euch selbst, sondern auch eure Freunde noch besser kennen. Ihr kennt das Spiel schon? Dann solltet ihr definitiv mal unsere besten Fragen und Aufgaben für "Wahrheit oder Pflicht" auschecken – immer ein Klassiker! Ihr braucht für euer Treffen noch etwas geiles zu essen? Dann solltet ihr Mal eine Pizzatorte selber machen, der absolute Hit auf jeder Party.

Wenn dir langweilig ist, kannst du das Spiel bei uns auch alleine ausprobieren! Klicke auf die Antwort, die für dich zutrifft – und findest heraus, ob du bei "Würdest du eher..." so tickst, wie alle anderen ;) – Stimm einfach bei den Fragen unten ab!

Die besten "Würdest du eher …"-Fragen als Video:

Die besten "Würdest du eher . . ." Fragen!

Hier kommen die 10 Entscheidungs-Fragen zum Abstimmen! Finde heraus, wie du tickst!

Weitere coole "Würdest du eher..."-Fragen für dich und deine Clique:

Würdest du eher alles, was du liest laut sagen - oder alles, was du sagst, laut singen? Würdest du eher als Kakerlake wiedergeboren werden - oder es gibt gar kein Leben nach dem Tod? Würdest du eher einen Freund verpetzen – oder selbst dafür ins Gefängnis gehen? Würdest eher alles, was auf deinem Handy ist (Bilder, Suchverlauf etc.) für alle öffentlich machen – oder nie wieder dein Handy benutzen? Würdest du eher in wichtigen Unterhaltungen laut rülpsen – oder nach jedem Kuss pupsen? Hättest du lieber nur eine Brustwarze – oder zwei Bauchnabel? Würdest du eher jede Woche umziehen – oder nie deine Heimatstadt verlassen können? Wärst du lieber eine ganze normale Person – oder ein König . . . vor 2.500 Jahren. Hättest du lieber einen ewigen Ohrwurm vom immer gleichen, nervigen Lied – oder jede Nacht den gleichen Alptraum? Würdest du anderen eher deine geheimsten Gedanken verraten – oder alle Details deines Sexlebens?