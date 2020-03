Quarantäne wegen Corona: Langeweile-Tipps

Hier kommen die coolsten und ausgefallensten Tipps gegen Langeweile in der Corona-Quarantäne! Wenn du noch mehr coole Vorschläge hast und kreativ geworden bist, schreib's uns ruhig als DM an @bravomagazin oder @bravogirlmagazin auf Instagram! 🌸

Schau mit deinen Freunden Netflix

Auch wenn ihr gerade keine Pyjama-Party oder einen gemütlichen Fernseh-Abend mit der Clique schmeißen könnt, kannst du mit deinen Freunden gemeinsam Filme und Serien schauen! Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Laptop oder Computer. Ladet auf eurem Gerät den Web-Browser "Google Chrome" herunter. Dann schaut ihr im Play-Store nach der Chrome-App "Netflix Party Chrome Extension" und ladet euch die App herunter. Wählt dann einen Film aus und schickt den "Extension"-Link an eure Freunde! Während ihr guckt, könnt ihr in der Leiste rechts jetzt miteinander chatten und euch über den Film austauschen.

Werde TikTok-fame

Auf der "ForYou-Seite" bei TikTok findest du jede Menge Challenges. Probier sie aus und poste die lustigsten davon. Vielleicht hilft dir ja das Coronavirus dabei, fame zu werden! 🙊 Mit den Tipps von TikTok-Star Dalia startest du im Nullkommanix durch!

Spiele über FaceTime mit deinen Freunden

Auch wenn ihr euch nicht persönlich sehen könnt, funktionieren Spiele mit der Clique auch über Video-Telefonate. FaceTime, Skype und Co. bieten dir die Möglichkeit, dich virtuell mit deinen Freunden zu treffen! Wahrheit oder Pflicht könnt ihr zum Beispiel trotzdem noch miteinander spielen … Nur halt irgendwie anders. Hier gibt's die besten Fragen und Aufgaben für "Wahrheit oder Pflicht"!

MakeUp-Tutorials nachschminken

Dagi, Bibi und Co. machen's vor – und du kannst das mindestens genau so gut! Wenn nicht jetzt, dann ganz bestimmt in ein paar Wochen. Schau dir verrückte MakeUp-Tutorials bei YouTube an und versuch, sie zu Hause nachzuschminken.

Tagebuch schreiben

Du wolltest schon immer mal festhalten, wie verrückt dein Leben so ist? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, ein Tagebuch anzufangen!

Eigenes Brot backen

Sofern es im Supermarkt deines Vertrauens noch genügend Zutaten dafür gibt, back mal dein eigenes Brot! Auch Kekse, Muffins oder Torten machen total Spaß – Hier gibt's dafür die leckersten Cookie-Rezepte!

Klassiker gucken

Bei Streaming-Diensten wie Netflix gibt's die Funktion "Klassiker" oder "Preisgekrönt". Darunter sind einige Filme die eigentlich jeder gesehen haben muss! Jetzt hast du Zeit, dir alles reinzuziehen und dein Film-Wissen aufzupimpen. Mega!

Ein Haustier adoptieren

Billie Eilish hat für die Quarantäne-Zeit einen neuen Hausbewohner: Sie hat einen Hund aus dem Tierheim adoptiert! Gerade jetzt erleben städtische Tierheime nämlich einen Wahnsinns-Andrang, weil viele ihre Haustiere abgeben möchten. Um die Mitarbeiter zu entlasten und den Tieren ein Zuhause zu schenken, kannst du einen Vierbeiner bei dir aufnehmen! ABER: Vorher bitte dringend im Tierheim anrufen, um sicherzugehen, dass das auch dort angeboten wird. Es gelten verschiedene Regeln, die von Stadt zu Stadt unterschiedlich sind.

Playlisten für jede Gelegenheit erstellen

Auf Spotify, Apple Music und Co. kannst du eigene Listen mit Songs erstellen, die dir etwas bedeuten. Erinner dich doch mal an eine schöne vergangene Zeit zurück und erstelle eine Playlist, die dich immer an damals erinnert. Du kannst so viele erstellen, wie du magst und kannst sie auch über einen Link mit anderen teilen. Mega!

Klamotten aussortieren

Du hast bestimmt einige Teile im Kleiderschrank, die du gar nicht mehr anziehst, oder? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, alles auszumisten und nach der ganzen Corona-Welle an Bedürftige zu spenden.

Freundschaftsbändchen basteln

Bastle doch für deine BFF einen Beweis deiner treuen Freundschaft! Das kannst du ihr zuschicken, oder in den Briefkasten werfen.

Home-Workout

Du darfst nicht raus, nicht ins Fitness-Studio, aber willst trotzdem am Sommer-Body arbeiten? Dann check mal die Home-Workouts bei YouTube aus! Schnapp dir eine Yoga-Matte oder Isomatte und los geht's. Hier gibt's dafür auch die besten Home-Fitness-Apps für dein Smartphone!

Länder-Rätsel

Dieser Moment, wenn du random ein Landschaftsbild angezeigt bekommst und raten musst, in welchem Land genau dieses Bild geschossen wurde. Klingt spannend? Check https://www.geoguessr.com aus! Da kannst du genau das entweder allein oder mit Freunden über FaceTime spielen.

GIF-Spaß

Lame Nachrichten via WhatsApp ­verschicken? Ach nööö! Ant­worte einen Tag lang auf alle Nachrichten mit crazy Gifs und bring so deine Freunde mal wieder richtig zum Lachen.

Schleim-Attacke

Glitzerschleim geht immer! Auf bravo.de findest du dazu ein easy Rezept. Probier’s aus, dann vergeht die Langeweile im Nu! Hier geht's zum Rezept: Schleim selber machen.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!