Was sollst du tun, wenn du keine Pläne und die ganzen guten Netflix-Serien schon durchgesuchtet hast? Na klar: Du kannst coole Movies abchecken und lustige Filme zum Ablachen! Die 40 witzigsten Filme findest du in unserer Galerie!

Boah, wie ätzend: Keiner hat Zeit, draußen ist blödes Wetter und im TV läuft auch nix Geiles - Langeweile pur, oder?! Aber wir haben was dagegen - nämlich lustige Filme zum Ablachen! Und es kommt immer wieder Nachschub an Comedy Filmen!

Lustige Filme, die uns 2019 erwarten

Und auch 2019 gibt's eine Menge Komödien, die du auf keinen Fall verpassen darfst. Darunter "Isn’t It Romantic" (auf Netflix verfügbar), " Stoned Alone", hier muss ein Kiffer im benebelten Zustand seine Wohnung vor Eindringlingen verteidigen" oder "Pets 2" (Kinostart:" 7. Juni) Einer des absoluten Highlights wird jedoch "Toy Story 4 (Kinostart: 12. Juli)​". Nach neun Jahren sind Buzz Lightyear, Woody & Co. endlich zurück! Mit am Start: Forky, eine neues Spielzeug, das aber davon überzeugt ist, kein Spielzeug zu sein. Was er stattdessen ist, weiß er auch nicht. Aber er will es rausfinden. Schau dir hier schon einmal den Trailer an:

Doch auch die "alten" Movies haben's noch immer drauf, um uns zum Lachen zu bringen! "Hangover" ist zum Beispiel ein absoluter Klassiker. Aber was soll man bei so viel Auswahl gucken? In der Galerie findest du unsere 40 Lieblings-Komödien, mit denen dir auf keinen Fall mehr langweilig ist.

Klick dich durch die Bilder. Viel Spaß!

GALERIE STARTEN

Die gruseligsten Movies findest du hier!

Und die romantischsten Filme gibt es hier!