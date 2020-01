Netflix-Highlights: Die erfolgreichsten Filme und Serien

Netflix ist mit über 158 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern der größte Streaming-Dienst weltweit und bietet eine breite Vielfalt an Serien, Filmen und Dokumentationen. Jeden Monat gibt es neuen Serien- und Film-Nachschub auf Netflix. Generell ist der Anbieter sehr geheimnisvoll, wenn es um genaue Zahlen geht. Doch jetzt wurden erste Listen veröffentlicht, die die beliebtesten Filme und Serien auf Netflix bestimmen. Kurz vor Ende des letzten Jahres hat vor allem "The Witcher" Serien wie "Riverdale" auf Netflix alt aussehen lassen. Aber hier kommen jetzt die beliebtesten Serien und Filme auf Netflix und ihre Zuschauerzahlen. (Zuschauer bedeuten bei Netflix übrigens die Zahl der Haushalte, also nicht die genaue Zahl der Zuschauer)

Die zehn erfolgreichsten Serien auf Netflix

Die zehn erfolgreichsten Filme auf Netflix

Bird Box (80 Millionen Zuschauer) Murder Mystery (73 Millionen Zuschauer) Triple Frontier (52 Millionen Zuschauer) The Perfect Date (48 Millione Zuschauer) Wie Jodi über sich hinauswuchs (41 Millionen Zuschauer) The Highwaymen (40 Millionen Zuschauer) Secret Obsession (40 Millionen Zuschauer) Always Be My Maybe (32 Millionen Zuschauer) Otherhood (29 Millionen Zuschauer) Fyre (20 Millionen Zuschauer)

Netflix berücksichtigt bei seinen Listen übrigens nur Eigenproduktionen. Deshalb sind Serie wie "Orange Is The New Black" zum Beispiel gar nicht zu finden, dabei wurde der Netflix-Liebling seit Start mehr als 100 Millionen mal gestreamt. Diese Zahlen wurden über den Zeitraum Oktober 2018 - September 2019 gesammelt, deshalb fehlen viele beliebte Serien und Filme, wie "To All The Boys I've Loved Before" (wo jetzt endlich einen Starttermin für Teil 2 gibt), "Tote Mädchen Lügen nicht", "The Witcher" oder "6 Underground".