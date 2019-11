Netflix-Serie "Sex-Education" begeistert Zuschauer

Die Netflix-Serie "Sex-Education" ging bereits zum Start komplett durch die Decke. Jugendliche und auch Erwachsene auf der ganzen Welt lieben die Geschichte rund um Otis und seine Freunde. In der Serie steht Teenager Otis seinen Mitschülern und Mitschülerinnen als Sextherapeut mit Tipps & Tricks zur Seite. Seine Mutter, die ebenfalls als Sexualtherapeutin arbeitet, leistet ihm dabei Unterstützung. Bereits im Februar hat Netflix die zweite Staffel von "Sex Education" bestätigt. Bis zu dem Zeitpunkt war jedoch noch nicht bekannt, wann diese endlich starten wird. Jetzt hat das Warten ein Ende!

Staffel 2 startet bereits im Januar

Wie der Streamingdienst jetzt offiziell bestätigte, soll die zweite Staffel von "Sex Education" bereits am 17. Januar starten. Mega!!! Doch, das ist nicht das einzige, was die Fans freuen lässt. Denn Netflix veröffentlichte zusätzlich zum Starttermin auch neue Promobilder. Darauf befinden sich einige bekannte Gesichter, die auch schon in Staffel eins eine wichtige Rolle gespielt haben. 😍 Denn neben dem Hauptdarsteller Otis (Asa Butterfield), sind auch Serien-Liebling Maeve (Emma Mackey) und Otis Freund Eric am Start. Das kann nur gut werden! Emma verriet im BRAVO-Talk in London, dass sie selbst sogar einiges mit ihrer Rolle gemeinsam hat: "Mit 17 Jahren bin ich zum Studieren nach England gezogen und habe erst Mal alleine gewohnt." Genau wie Maeve! Auch Emma war also sehr früh schon unabhängig. "Aber ich war viel naiver, als sie es ist! Außerdem habe ich mich damals auch so ein wenig hinter meinen Büchern versteckt, um mich abzulenken.", sagt sie.

Darum könnte es in der zweiten Staffel gehen

Achtung, Spoiler: Der wohl größte Cliffhanger der ersten Staffel war die Frage, ob Eric und Adam wieder zueinander finden werden. Denn nachdem Otis Freund Eric, seiner Familie seine Homosexualität gesteht, entwickelt sich zwischen ihm und dem Schulsänger Adam, eine Beziehung. Das Glück scheint perfekt, doch dann muss Adam wegen mehreren Regelverstößen plötzlich auf eine Militärschule wechseln. Ob ihre Beziehung das aushält, werden wir wohl im Januar endlich erfahren. Doch im Fokus der zweiten Staffel wird sicherlich wieder Oti stehen. Denn er entdeckt am Ende der Staffel, dass er plötzlich Gefühle für Ola (Patricia Allison) hat. Und das, obwohl er die längste Staffel darauf gehofft hat, mit Maeve zusammenzukommen. Wir sind gespannt, wie die Geschichte weitergehen wird. Um die Wartezeit zu überbrücken, kannst du hier die schönsten neuen Weihnachtsfilme auf Netflix auschecken.

