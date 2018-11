Die schönsten neuen Weihnachtsfilme auf Netflix

Mit das schönste an Weihnachten sind Weihnachtsfilme. Und dieses Jahr gibt es auf Netflix jede Menger neuer, cooler Weihnachtsfilme. Hier sind sie!

A Christmas Prince: The Royal Wedding

"A Christmas Prince: The Royal Wedding" PR

Die Fortsetzung von "A Christmas Prince" hält, was sie verspricht. Ein Jahr nachdem sich Journalistin Amber (Rose McIver) in Thronfolger Richard (Ben Lamb) verliebte und ihm half, seinen Thron zu retten, steht die Hochzeit an. Doch Amber kommen Zweifel. Ist das Leben als Königin wirklich das richtige für sie? Und auch Richard steht vor Problemen: Eine schwere politische Krise überschattet die Weihnachtszeit und gefährdet auch die Zukunft seines Königreiches. (ab 30. November auf Netflix streambar)

Prinzessinnentausch

"The Princess Switch": Doppeltes Lottchen in neuem Design. PR

Stacy De Novo (Vanessa Hudgens) ist eine erfolgreiche Bäckerin aus Chicago. Aus Angst, Weihnachten allein verbringen zu müssen, geht Stacy auf das Angebot ihres Assistenten Kevin (Nick Sagar) ein, an einem Backwettbewerb im fernen Königreich Belgravia teilzunehmen. Dort trifft Stacy auf ihre frühere Klassenkameradin, die den Wettbewerb das vergangene Jahr für sich entscheiden konnte. Vor Ort läuft sie der schönen Herzogin Margaret (ebenfalls Vanessa Hudgens) über den Weg und stellt fest: Beide sehen total gleich aus! Da kommt der Herzogin die Idee, mit der Bürgerlichen für ein paar Tage Plätze zu tauschen. So will sie unbeschwert das Volk ihres zukünftigen Ehemanns Prinz Edward (Sam Palladio) kennenlernen. Aber die Doppelgängerinnen haben bei ihrem Plan nicht bedacht, wo die Liebe so überall hinfallen kann…

Angelas Weihnachten

"Angelas Christmas" ist ein herzerwärmender Animationsfilm. PR

Angela kommt beim weihnachtlichen Kirchenbesuch mit ihrer Familie eine außergewöhnliche Idee. Sie will Herzenswärme verschenken. Dieser zauberhafte Animationsfilm basiert auf dem Buch von Frank McCourt. (ab 30. November auf Netflix streambar)

The Christmas Chronicles

"The Christmas Chronicles" ist DER Top Weihnachtsfilm 2018 auf Netflix. PR

Die beiden Geschwister Kate und Teddy Pierce (Judah Lewis und Darby Camp) wollen beweisen, dass es den Weihnachtsmann (Kurt Russell) wirklich gib. Also müssen sie ihn finden. Sie passen die Ankunft des Weihnachtsmanns ab und schleichen sich zu seinem Schlitten. Doch dabei sorgen sie versehentlich dafür, dass der Schlitten zusammenbricht und das Weihnachtsfest in Gefahr gerät. Zusammen mit den Helfern des Weihnachtsmanns, den Elfen, müssen die beiden Kinder helfen, Weihnachten zu retten, bevor es zu spät ist. Damit gehen Kate und Teddy auf eine Reise, von der die meisten nur träumen können. Hach!

The Holiday Calendar

"The Holiday Calendar" hält einige Überraschungen parat. PR

Abby Sutton (Kat Graham) bekommt von ihrem Großvater Stutton (Ron Cephas Jones) einen geheimnisvollen Adventskalender geschenkt. Der sorgt für jede Menge Trubel, denn in ihm scheint so viel mehr zu stecken, als nur Schokolade und Spielzeug, Er scheint die Zukunft vorauszuahnen. Wird Abby auf diese Weise endlich die große Liebe finden?