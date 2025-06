"Ginny & Georgia": Alle Infos zu Staffel 4

Dann ist da auch noch Georgia’s Vergangenheit, die sie langsam einholt. Ihr Vater ruft sie aus dem Gefängnis an und warnt sie, dass wenn er sie finden kann, können das auch ihre Mutter und ihr Stiefvater… außerdem wüsste sie noch nicht die ganze Wahrheit darüber, warum er eigentlich verhaftet und verurteilt wurde. Und da sehen wir auch schon für einen kurzen Augenblick, wie Mutter und Stiefvater an ihrem Haus vorbeifahren. Wir werden also definitiv auch noch tiefer in die Vergangenheit eintauchen, das bestätigten auch Serienschöpferin Sarah Lampert und Showrunnerin Sarah Glinski. In einem Interview mit Netflix' Tudum verrieten die beiden, dass das "offizielle Thema" von Staffel 4 "Zyklen und Ursprünge" sein wird. Was das genau bedeutet? Das haben die beiden nicht gesagt, aber wir können davon ausgehen, dass es in diesem Fall vor allem um Georgia und ihr Leben als junger Teenager geht. Das bestätigt auch Georgia-Darstellerin Brianne Howey: "Sarah […] hat einige unglaubliche Dinge geplant, und ich kann es kaum erwarten, mehr über die Umstände zu erfahren, die Georgia so geprägt haben." Sie fügt außerdem noch hinzu, dass sie sich darauf freut, einige "Ginny-Momente" zu haben und schließt mit ab: "Wir werden diesen Therapeuten brauchen". Und den nimmt sie sich auch, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder…

Denn zwischen Austin und Ginny scheint die Dynamik sich nach ihrem Plan, Georgia vor dem Gefängnis zu bewahren und stattdessen Austins Vater für den Mord verantwortlich zu machen, grundsätzlich geändert zu haben. Denn während Ginny keine Gewissensbisse zu haben scheint, wirkt Austin bedrückt und als würden ihn starke Schuldgefühle plagen. Das endet sogar darin, dass Austin Ginny aus seinem Zimmer schmeißt. Das bringt Georgia ins Grübeln. Wird ihre Tochter langsam doch immer mehr wie sie? Etwas, das sie immer verhindern wollte? Auch Ginny will das nicht wahrhaben, es gibt aber immer mehr Anzeichen, die dafür sprechen… Ginny-Darstellerin Antonia Gentry erzählt in einem Interview, dass diese Entwicklung zu Beginn von Staffel 4 "ein ganz neuer Aspekt des Charakters sein wird, den wir noch nicht gesehen habe." Ginny wendet sich auch etwas mehr ihrem Vater zu, der das gemeinsame Sorgerecht beantragt hat und wird den Sommer mit ihm in Korea verbringen. Wie sie Antonia verrät, möchte sie, dass Ginny nach dieser Reise ein "knallharter Typ" ist, mit einer neuen Frisur: "Lasst uns ihr ein paar coole Zöpfe verpassen. Sie ist über den Sommer gewachsen und ist bereit, alles zu tun, um ihre Familie zu beschützen, weil sie alle anderen zum Teufel jagt. Sie kommt aus Korea zurück und sagt: 'Ich bin jetzt kultiviert'"