"Outer Banks": Alle Infos zu Staffel 5

Nachdem Chandler Groff am Ende der vierten Staffel JJ getötet hat und mit der blauen Krone davonkommt, sind die Pogues natürlich niedergeschlagen – sie haben gerade ihren besten Freund verloren. Was sollen sie jetzt nur tun? Rafe weiß sofort, was er an ihrer Stelle tun würde: Rache nehmen. Groff soll dafür bezahlen, was er JJ angetan hat + sie könnten sich die blaue Krone zurückholen. Rafe will auch noch sein Geld von dem Betrüger zurück. Also beschließen sie, Groff zu verfolgen. Glücklicherweise wissen sie auch, wo dieser als Nächstes hinwollte: nach Lissabon.

Wir können also davon ausgehen, dass wir in Staffel 5 die Pogues auf ihrem Weg nach Lissabon und der Suche nach Groff begleiten werden. Wie werden sie den Tod von JJ verarbeiten? Die Reise könnte besonders für Sarah, die schwanger ist, gefährlich werden.

Josh Pate, Jonas Pate und Shannon Burke haben n einem Interview mit Deadline auch schon ein paar wenige Details über ein paar Charaktere in Staffel 5 verraten. Zum einen haben sie versprochen, dass Drew Starkey (Rafe) und Fiona Palomo (Sofia) "beide zurück sein werden". Sie erzählen: "Wir haben Pläne für beide. Wir lieben Drew und glauben, dass er alles schaffen kann, also ist er sehr stark für das nächste Jahr involviert." Wir werden also wahrscheinlich noch viel mehr von Rafe in Staffel 5 sehen. 👀 Außerdem erwähnten die Creatoren, dass"Kiara das Rückgrat [der] Staffel sein wird, so wie JJ es in [Staffel 4] war",und dass es große Pläne gibt, Cleo zu"ehren". Zuletzt versicherten die drei noch: "Am Ende wird jeder zufrieden sein, alle Geschichten werden abgeschlossen."