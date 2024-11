"Outer Banks": Netflix verkündet Serien-Aus!

Im April 2020 startete mit "Outer Banks" eine neue Serie auf Netflix – und wurde direkt zum Hit! Die Pogues auf Schatzsuche begeisterten sofort die Fans weltweit. Goldbarren, das Kreuz von Santo Domingo, in dem auch ein Tuch des Erlösers, eine heilige Reliquie, die Wunder bewirken und Kranke heilen kann und El Dorado, die Stadt aus Gold – all diese Gegenstände und Orte haben sie in den ersten drei Staffeln gefunden. In Staffel vier geht es um den verlorenen Schatz von Blackbeard! Ob sie diesen finden und auch behalten werden/können? Das erfahren wir schon in wenigen, wenn der zweite Teil der vierten Staffel auf Netflix startet. Doch schon jetzt gibt es Neuigkeiten, was die Zukunft der Serie angeht…