Musik-Highlights 2025: Diese Stars veröffentlichen ein neues Album! 🎶

Neue Musik von Tate McRae wuhuu! Zwei Jahre nach "Think Later" veröffentlicht die Sängerin am 21. Februar mit "So Close To What" ihr drittes Studioalbum. Ihre Songs "2 Hands" und "It’s OK I’m OK" geben schon mal einen Vorgeschmack, was uns erwarten wird – und wir können sagen: Es wird ganz groß! In ihrer Ankündigung zum Album schreibt die Sängerin: "Dieses Album zu machen war die schönste und aufregendste Reise und ich kann es kaum erwarten, es endlich mit euch zu teilen!!!!!!". Im Sommer kommt Tate im Rahmen ihrer "Miss Possessive"-Tour dann auch für einige Shows nach Deutschland. Wo und wann du die Sängerin live erleben kannst, erfährst du hier in unseren Konzerte-Highlights für 2025.