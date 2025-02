Selena Gomez: Alle Infos zu ihrem neuen Album "I Said I Love You First" mit Benny Blanco

Mit der Ankündigung zum neuen Album gab es auch sofort einen ersten Song: "Scared of Loving You". In diesem singt sie im Refrain: "'Cause I‘m not scared of loving you / I’m just scared of losing you / I’m not scared of anyone or dying young / Or if you’re gonna find somebody new / ‘Cause how could they love you / As much as I do? As much as I do." (dt.: "Denn ich habe keine Angst, dich zu lieben / Ich habe nur Angst, dich zu verlieren / Ich keine Angst vor irgendjemandem oder davor, jung zu sterben / Oder davor, dass du jemand Neues findest / Denn wie könnten sie dich lieben / So sehr wie ich? So sehr wie ich es tue.") Eine richtig süße Liebeserklärung! 💕 Aber das war nur der erste Vorgeschmack darauf, was uns auf dem gesamten Album erwarten wird…