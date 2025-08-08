Hot Gossip
almost monday über eigenen Song: „Ich wünschte, wir hätten ihn nicht veröffentlicht“

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

almost monday verraten uns im BRAVO.de Interview, welchen ihrer bisherigen Songs sie besonders mögen und welchen sie überhaupt nicht mehr leiden können. 😅

Almost Monday stehen vor einem Auto und posen
almost monday, das sind Dawson Daughters, Luke Fabry und Cole Clisby (v.l.n.r.) Foto: Harry Deadman
Seit 2019 releasen die Jungs von almost monday regelmäßig neue Musik. Da kommt über die Jahre ganz schön was zusammen. Erst heute (08.08.2025) veröffentlichten sie mit „enjoy the ride“ ihren neuesten Song. Wir haben die Band nach ihrem Set beim Lollapalooza in Berlin getroffen und sie gefragt, welche ihrer Tracks sie am meisten feiern und welche sie vielleicht sogar bereuen. 👀

Dieser Song ruft Nostalgie-Gefühl hervor

Jede*r hat doch diesen einen Song, den man so oft hören oder spielen kann, wie man will und trotzdem wird es nie langweilig. Musiker*innen geht es da nicht anders. Für Dawson Daughtery, Cole Clisby und Luke Fabry ist das: „’live goes by’ ist ein Song, der uns allen sehr viel bedeutet. Es geht buchstäblich nur darum, dass man an den Strand gehen möchte, aber für mich steht es für zu Hause und dafür, dass man versucht, die begrenzte Zeit, die wir hier haben, zu nutzen und zu genießen. Es erinnert mich immer daran, zu Hause, mit meinen Freunden und meiner Familie zu sein und das Leben zu genießen“, erzählt Dawson.

Cole fügt noch hinzu: „Ich finde, dass wir mit diesem Song eine gewisse Nostalgie hervorrufen können, und ich denke, das ist eine der schwierigsten Sachen beim Songwriting. Das ist ziemlich selten. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, einen Song mit nostalgischem Gefühl zu haben.“

Diesen Song würden Almost Monday am liebsten aus ihrer Diskographie streichen

Wenn über so viele Jahre Songs schreibt und veröffentlicht, ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Einstellung gegenüber einem Song mit den Jahren verändert. Da kommt es auch vor, dass man einen seiner eigenen Tracks plötzlich überhaupt nicht mehr mag: Auch Dawson, Cole und Luke geht es nicht anders: „Ich mag einen Song namens 'hayley beebs' nicht. Ich wünschte, wir hätten ihn nicht veröffentlicht“, so Dawson.  Cole kann da nur zustimmen: „Oh man, ja. 'hailey beebs' – der Song hieß mal 'I don’t care'.“ Auch Luke ist auch der Meinung seiner Bandkollegen und erklärt: „Das gehört zum Künstlerdasein dazu. Man veröffentlicht über einen langen Zeitraum hinweg Musik und verändert sich als Mensch. Und auch darin liegt eine gewisse Schönheit.“

