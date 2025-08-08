almost monday über eigenen Song: „Ich wünschte, wir hätten ihn nicht veröffentlicht“

Jede*r hat doch diesen einen Song, den man so oft hören oder spielen kann, wie man will und trotzdem wird es nie langweilig. Musiker*innen geht es da nicht anders. Für Dawson Daughtery, Cole Clisby und Luke Fabry ist das: „’live goes by’ ist ein Song, der uns allen sehr viel bedeutet. Es geht buchstäblich nur darum, dass man an den Strand gehen möchte, aber für mich steht es für zu Hause und dafür, dass man versucht, die begrenzte Zeit, die wir hier haben, zu nutzen und zu genießen. Es erinnert mich immer daran, zu Hause, mit meinen Freunden und meiner Familie zu sein und das Leben zu genießen“, erzählt Dawson.

Cole fügt noch hinzu: „Ich finde, dass wir mit diesem Song eine gewisse Nostalgie hervorrufen können, und ich denke, das ist eine der schwierigsten Sachen beim Songwriting. Das ist ziemlich selten. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, einen Song mit nostalgischem Gefühl zu haben.“