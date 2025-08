Freakier Friday: Wie freaky ist der Disney-Film wirklich?

Die ersten zwanzig Minuten des Films sind gleichermaßen zu schnell und zu öde. Selbstverständlich ist es narrativ wichtig, zu zeigen, wo die Charaktere nach all den Jahren sind, aber wirklich unterhaltsam ist der Einstieg nicht. Zumal der Film nahezu schon ungeduldig endlich zum Körpertausch kommen möchte, was in teilweise seltsamen Story-Entscheidungen und stellenweise schlechtem Schauspiel mündet.

Darüber hinaus ist die Geschichte sehr ähnlich zu der von „Freaky Friday“, was dazu führt, dass man wenig überrascht wird und schon von Anfang an weiß, wie alles ausgehen wird. Zumal das Ende mehr als abrupt passiert. Aber das ist alles gar nicht so wichtig, denn …